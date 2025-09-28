Дорожный знак, похожий на "конец всех ограничений", на самом деле означает несколько иное

Белый круглый знак с одной черной диагональной полосой под углом 45 градусов указывает на то, что здесь начинается “действие ограничения скорости по национальному законодательству”. Его содержание и полномочия настолько широкие, что даже не все британские водители знают, с какой скоростью дальше ехать. Что уж говорить о водителях из других стран...

Как пишет Rated Driving, дорожный знак "Национальное ограничение скорости" в Великобритании отменяет все предыдущие любые ограничения скорости, которые действовали до зоны его установки. То есть действует примерно так же, как и знак "Конец всех ограничений". Но есть нюансы.

В зоне действия такого знака на следующем участке дороги применяются национальные ограничения скорости по умолчанию.

Ограничение скорости существует, но на них знак не указывает, потому что ни одна цифра на нем не нанесена. Конкретные скорости зависят от типа дороги (например, автомагистраль, односторонняя дорога) и транспортного средства, которым управляет водитель (легковушка, мотоцикл, фургон и т.д.).

Оба знака указывают на ограничение скорости, но черно-белый может отменять действие классического знака с цифрами и установить свои ограничения. Коллаж: Авто24

Во внимание принимается много других факторов, таких как количество полос, освещение фонарями, проезд через временные дорожные работы и тому подобное. И здесь британские водители пасуют, не говоря уже об иностранцах, поскольку подобного в европейских правилах не найти.

Как это работает на самом деле

Национальное ограничение скорости в Великобритании касается максимальной скорости, с которой различные типы транспортных средств могут законно двигаться по разным типам дорог.

Для автомобилей и мотоциклов национальное ограничение скорости составляет:

70 миль/ч (112,6 км/ч) на автомагистралях и дорогах с двусторонним движением.

60 миль/ч (96,5 км/ч) на дорогах с одной проезжей частью.

Для транспортных средств, буксирующих прицепы или караваны, ограничения ниже:

60 миль/ч (96,5 км/ч) на автомагистралях и дорогах с двусторонним движением.

50 миль/ч (80,4 км/ч) на дорогах с одной проезжей частью.

Грузовики, автобусы и туристические автобусы имеют свои собственные ограничения, которые обычно ниже, чем для автомобилей и мотоциклов.

Как уточняет RAC, ведущий поставщик автомобильных услуг в Великобритании, даже при условии национального ограничения скорости ездить с указанными скоростями не всегда безопасно, поэтому следует руководствоваться здравым смыслом.

Обратная сторона отражает обращенный к водителю знак, но в меньшем размере с повторной надписью "Спасибо за аккуратное вождение". Фото: сайт limelightsigns.co.uk

При этом не стоит забывать:

Застроенная территория – на дороге, где уличные фонари расположены на расстоянии не более 200 ярдов (182,8 м) друг от друга, ограничение скорости для всех транспортных средств составляет 30 миль/ч (48,3 км/ч).

Одностороннее движение – для автомобилей ограничение скорости составляет 60 миль/ч (96,5 км/ч), а для фургонов или если буксируется прицеп/фургон – 50 миль/ч (80,4 км/ч).

Двусторонняя дорога и автомагистраль – 70 миль/ч (112,6 км/ч) для автомобилей и фургонов с максимальной массой до 7,5 тонн, но 60 миль/ч (96,5 км/ч), если буксируется прицеп/фургон.

Когда это применяется

Национальное ограничение скорости действует при отсутствии каких-либо других знаков ограничения скорости. В зоне знака национального ограничения скорости максимально разрешенная скорость является скоростью по умолчанию для этого типа дороги, как это показано выше.

Эти ограничения действуют круглосуточно и не зависят от определенных временных ограничений, если иное не указано дополнительными знаками.

В общем национальные ограничения скорости в Великобритании для различных дорог имеют насыщенную палитру. В деталях с ними в масштабной таблице можно ознакомиться по этой ссылке.

Минимальное наказание за превышение скорости будет в размере 100 фунтов стерлингов (5 541 грн) и 3 штрафных балла. Фото: Пол Ридсдейл

Отличия от классических местных ограничений скорости

Местные ограничения скорости устанавливаются местными советами и могут существенно отличаться от национального ограничения скорости. Классические местные ограничения обычно вводятся в районах, где из соображений безопасности необходима более низкая скорость, например:

Жилые районы , где ограничение может быть снижено до 20 миль/ч (32,1 км/ч).

, где ограничение может быть снижено до 20 миль/ч (32,1 км/ч). Возле школ , где во время школьных часов могут быть введены временные более низкие ограничения.

, где во время школьных часов могут быть введены временные более низкие ограничения. Городские дороги, где ограничение часто устанавливается на уровне 30 миль/ч (48,3 км/ч).

