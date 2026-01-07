Доступный электромобиль Škoda выглядит так, будто мечтал стать "джипом"

Модель дебютирует позже в этом году и станет электрическим аналогом Škoda Kamiq, но с более брутальным дизайном и четким намеком на SUV-характер.

Дизайн

Серийный Epiq почти полностью повторяет концепт, показанный на Мюнхенском автосалоне прошлого года, отмечает Carscoops. Переднюю часть формирует вертикальная решетка, разделенная светотехника и выразительный бампер с восемью овальными отверстиями, добавляющие образу утилитарности.

Фары выполнены в два уровня; сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворота, а снизу - основные фары в форме бумеранга. В профиль кроссовер отличается плавной линией крыши, а задняя часть имеет сдержанное оформление с Т-образными фонарями и компактным спойлером.

Габариты - городской формат с SUV-подачей

Škoda Epiq позиционируют как “городской внедорожник”. Ожидаемая длина составляет около 4160 мм, а колесная база - 2600 мм. По размерам и идеологии модель близка к будущему Volkswagen ID. Cross, но с фирменным чешским характером.

Интерьер - знакомый, но современный

Фотографии салона пока не раскрывают деталей, кроме отдельно установленного центрального дисплея. Впрочем, ожидается, что интерьер Epiq будет очень близким к ID.Polo с 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и 13-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа. Физические кнопки, вероятно, останутся, как и новый многофункциональный руль, что уже стало стандартом для новых моделей Volkswagen Group.

Платформа MEB+ и запас хода более 400 км

Новинка построена на обновленной электрической платформе MEB+. Базовая версия, по предварительным данным, получит передний электромотор мощностью 208 л.с. и никель-марганцево-кобальтовую батарею емкостью 52 кВт-ч.

Ожидаемый запас хода составит около 425 км по циклу WLTP. В перспективе возможны и более мощные версии с мотором на 223 л.с., а также поддержкой быстрой DC-зарядки мощностью до 130 кВт.

Цена и производство

Производство Škoda Epiq планируют наладить в Испании. Ранее бренд уже заявлял, что стартовая цена электрокроссовера составит примерно 26 000 евро, что делает его одним из самых доступных электромобилей в линейке Volkswagen Group.