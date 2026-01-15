Дожились: в Audi Q5L установили китайскую систему ассистентов водителя от Huawei

О старте продаж нового Audi Q5L в Китае сообщила компания Audi. Как отмечает China EV DataTracker, модель является одной из ключевых для бренда на местном рынке, ведь только за прошлый год было реализовано более 133 тысяч таких кроссоверов. Выход третьего поколения должен стать для Q5L новым импульсом в борьбе за покупателя на чрезвычайно конкурентном китайском рынке.

Удлиненный кузов и знакомый дизайн

Новый Audi Q5L построен на платформе Premium Platform Combustion, которая используется для современных моделей бренда с двигателями внутреннего сгорания. Внешне автомобиль в целом повторяет глобальный Q5, но китайская версия имеет собственные особенности. Среди них - полускрытые дверные ручки и иначе интегрированный стоп-сигнал.

Главное отличие - размеры. Длина Q5L составляет 4842 мм, что на 125 мм больше, чем у стандартного Audi Q5, а колесная база растянута до 2945 мм. В то же время, несмотря на увеличенные габариты, салон доступен только в пятиместном исполнении - ставка сделана именно на комфорт второго ряда, а не на дополнительные сиденья.

Huawei ADAS и два LiDAR

Одна из ключевых "фишек" нового Q5L - система помощи водителю, разработана Huawei. Автомобиль оснащен сразу двумя LiDAR-сенсорами, что редкость даже для многих электромобилей. Система поддерживает расширенные функции помощи, включая автоматическую парковку, распознаванием мест для стоянки и навигацией с элементами автопилота как в городе, так и на скоростных трассах.

Светотехника также соответствует премиальному уровню: фары имеют 16 зон дальнего света, а задние фонари состоят из 266 отдельных светодиодов.

Три экрана и премиум-оснащение салона

Интерьер Audi Q5L ориентирован на цифровизацию. Перед водителем установлена 11,9-дюймовая цифровая панель приборов, в центре - 14,5-дюймовый OLED-дисплей мультимедиа, а для переднего пассажира предусмотрен отдельный 10,9-дюймовый экран. Опционально доступен проекционный дисплей диагональю 13,1 дюйма с наложением навигации на реальное изображение дороги.

Среди оснащения - беспроводная зарядка для смартфонов, расширенная фоновая подсветка салона, аудиосистема Bang & Olufsen с 16 динамиками и подогрев сидений. Для китайского рынка такой набор опций уже становится стандартом в премиальном сегменте.

Двигатель EA888 и более низкая стартовая цена

Под капотом нового Q5L - пятое поколение бензинового двигателя EA888. Это 2,0-литровый турбомотор с 48-вольтовой мягкогибридной системой. Базовая версия развивает 201 л.с. и 340 Нм, а более мощная - 268 л.с. и 400 Нм. Все модификации комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом, а за доплату доступна пневмоподвеска.

Стартовая цена третьего поколения Audi Q5L в Китае составляет 309 800 юаней, или около 44 420 долларов США. Для сравнения, предыдущее поколение на старте стоило почти 350 тысяч юаней, хотя сейчас продается с большими скидками. Таким образом Audi явно пытается сделать новинку более привлекательной на фоне жесткой конкуренции со стороны как локальных, так и глобальных брендов.