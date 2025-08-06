Две услуги для водителей в Дії стали недоступны

Команда Дії вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД сообщили об имеющихся проблемах. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг.

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Какие сервисы сейчас доступны в Дії:

замена или восстановление водительского;

назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

В своем официальном Телеграмм-канале Дія обещает держать в курсе событий. “Как только все заработает - сообщим вам первыми в наших соцсетях”, сказано в сообщении.