Движение по новому мосту открыли без ограничений тяжелой технике

Мост построен по японской технологии и из ее металлических конструкций
Локация не конкретизируется, но некоторая подсказка есть. Как отмечает на своей ФБ-странице пресс-служба компании, речь идет о мостовом переходе, расположенном на эвакуационном маршруте к одному из крупнейших городов региона и который почти ежедневно обстреливает враг.
Новый мост построили вместо старого. Тот был в аварийном состоянии, его эксплуатацию признали опасной для людей и транспорта. Временно движение организовали по переправе с ограниченными возможностями.
По японским технологиям
В сооружении нового моста пригодилась помощь Японии. Она с гуманитарной миссией передала Украине комплект металлических конструкций. Подобные сборные сооружения там используются для объезда и временных переправ во время капитального ремонта существующей инфраструктуры.
Правда, временность не является обязательной. Есть примеры, когда такие модульные сборные мосты стоят годами и даже десятилетиями там, где строительство дорогостоящих сооружений считается нецелесообразным.
Сделали не только мост, но подъезды к нему. Фото: Автомагистраль-Юг
Чем удобна предложенная технолия
В компании "Автомагистраль-Юг" назвали главные преимущества такой технологии – скорость монтажа и возможность создать переход любой длины.
Для этого под конкретный объект и с привязкой к рельефу местности подбирается необходимое количество модулей.
Основные показатели сделанного:
- длина пролетного строения временного моста – 40 метров:
- вес пролетного строения – более 216 тонн;
- опоры украинского производства имеют фундаменты на металлических трубах диаметром 1,4 метра;
- основной элемент конструкции – 10-метровые балки, соединяющиеся между собой;
- в поперечном разрезе прогон состоит из 6 таких балок;
- на балках смонтирована "палуба" из металлических панелей настила;
- переход оборудован барьерным ограждением и тротуаром.
Новый мост не относится к гигантам, но имеет большое значение для всей логистики, в том числе гуманитарной. Фото: Автомагистраль-Юг
Как инструкция пишет
Все работы выполнены с соблюдением требований по безопасности движения транспорта и пешеходов. Во время подготовительных работ, монтажа никаких проблем не возникало – все процессы выполнены четко по инструкции японских разработчиков и по документации украинских проектировщиков.
Кроме монтажа самого моста, специалисты строительной компании обустроили подходы и укрепили береговую линию.
Сейчас движение по новому объекту уже открыто.