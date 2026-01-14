Движение по новому мосту открыли без ограничений тяжелой технике

Локация не конкретизируется, но некоторая подсказка есть. Как отмечает на своей ФБ-странице пресс-служба компании, речь идет о мостовом переходе, расположенном на эвакуационном маршруте к одному из крупнейших городов региона и который почти ежедневно обстреливает враг.

Новый мост построили вместо старого. Тот был в аварийном состоянии, его эксплуатацию признали опасной для людей и транспорта. Временно движение организовали по переправе с ограниченными возможностями.

По японским технологиям

В сооружении нового моста пригодилась помощь Японии. Она с гуманитарной миссией передала Украине комплект металлических конструкций. Подобные сборные сооружения там используются для объезда и временных переправ во время капитального ремонта существующей инфраструктуры.

Правда, временность не является обязательной. Есть примеры, когда такие модульные сборные мосты стоят годами и даже десятилетиями там, где строительство дорогостоящих сооружений считается нецелесообразным.

Сделали не только мост, но подъезды к нему. Фото: Автомагистраль-Юг

Чем удобна предложенная технолия

В компании "Автомагистраль-Юг" назвали главные преимущества такой технологии – скорость монтажа и возможность создать переход любой длины.

Для этого под конкретный объект и с привязкой к рельефу местности подбирается необходимое количество модулей.

Основные показатели сделанного:

длина пролетного строения временного моста – 40 метров:

вес пролетного строения – более 216 тонн;

опоры украинского производства имеют фундаменты на металлических трубах диаметром 1,4 метра;

основной элемент конструкции – 10-метровые балки, соединяющиеся между собой;

в поперечном разрезе прогон состоит из 6 таких балок;

на балках смонтирована "палуба" из металлических панелей настила;

переход оборудован барьерным ограждением и тротуаром.

Новый мост не относится к гигантам, но имеет большое значение для всей логистики, в том числе гуманитарной. Фото: Автомагистраль-Юг

Как инструкция пишет

Все работы выполнены с соблюдением требований по безопасности движения транспорта и пешеходов. Во время подготовительных работ, монтажа никаких проблем не возникало – все процессы выполнены четко по инструкции японских разработчиков и по документации украинских проектировщиков.

Кроме монтажа самого моста, специалисты строительной компании обустроили подходы и укрепили береговую линию.

Сейчас движение по новому объекту уже открыто.