Джеймс Мэй протестировал Tesla Cybertruck: какую оценку он ему дал

Несмотря на то, что Мэй не является большим фанатом пикапов и электромобилей, Tesla Cybertruck получила положительный отзыв от него, даже несмотря на то, что ее кузовные детали были плохо подогнаны и ведущий был вынужден признать, что пикап выглядит необычно квадратным.

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Мэй назвал Cybertruck "детским", "довольно шутливым" и "на самом деле очень бодрым", но добавил, что он "рад, что он существует". Он также добавил, что не имеет никакого мнения относительно дисплеев в автомобилях Tesla, которые содержат все элементы управления, ведь они требуют, чтобы водитель отводил взгляд от дороги, чтобы изменить некоторые настройки.

Джеймс заявил, что не хотел бы иметь Cybertruck в своем гараже, но был поражен его дизайном и производительностью. Кроме этого, он даже обратился к Илону Маску.

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Ведущий предложил генеральному директору Tesla применить язык дизайна Cybertruck для меньших моделей, размером с Model Y, или Model 3, ведь стиль электропикапа является привлекательным.