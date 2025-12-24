Tesla Cybertruck перекинулся почти на ровной дороге: видео

Видеозапись инцидента появилась в конце прошлой недели, рассказывает Carscoops. На кадрах видно, как Cybertruck входит в левый поворот на грунтовом участке, после чего резко заваливается на правый бок. Далее грузовик переворачивается на крышу и в конце концов останавливается на стороне водителя. Была ли причина в чрезмерной скорости, неровностях трассы или сочетании обоих факторов - доподлинно неизвестно.

Единственный в стране и без официальной поддержки

По неофициальным данным, Cybertruck принадлежал состоятельному частному владельцу и был ввезен в Уганду без участия Tesla. Официальных заявлений о личности водителя, владельца или возможных пострадавших пока нет. Однако сам факт аварии такого редкого автомобиля в стране без дилерской сети сразу вызвал вопрос: а реально ли его вообще восстановить?

Повреждения выглядят критическими

Фото и видео после аварии свидетельствуют о серьезных повреждениях. Практически все стекло разбито, крыша имеет заметные деформации, а значительная часть пластиковых элементов повреждена настолько, что, вероятно, не подлежит ремонту. Даже в странах с развитой инфраструктурой Tesla такие восстановления обходятся дорого, а в Уганде без официальных сервисов задача выглядит почти нереальной.

Локация инцидента - не обычная дорога

Авария произошла на трассе Гаруга вблизи озера Виктория. Это место известно как площадка для любительских автоспортивных мероприятий и развлекательного вождения, а не как полноценная гоночная трасса. Хотя в сети чаще можно найти фото мотоциклов на этом участке, ее также использовали раллийные автомобили, что свидетельствует о непростом покрытии и повышенных рисках.

Что дальше для Cybertruck

При отсутствии дилеров Tesla в регионе владелец оказался в сложной ситуации. Теоретически возможен импорт запчастей или транспортировка автомобиля в другую страну для ремонта, но это может оказаться дороже и сложнее, чем просто ввезти другой автомобиль. Не исключено, что поврежденный Cybertruck в конце концов пойдет на утилизацию или станет выставочным экспонатом.

Причины аварии остаются загадкой

Пока нет официальной информации о скорости движения, техническом состоянии автомобиля или действиях водителя перед опрокидыванием. Единственное, на что надеются все - что авария обошлась без серьезных травм. А история с единственным Cybertruck в Уганде стала еще одним примером того, как сложно эксплуатировать ультраредкие электромобили вдали от рынков, для которых они создавались.