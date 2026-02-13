Продавцу военных пикапов придется отдохнуть за решеткой 5 лет

Вообще он должен был бы их передать благотворительным организациям для дальнейшего распределения по армейским подразделениям в соответствии с запросами. По крайней мере именно так указывалось в таможенных декларациях.

Однако этого не произошло. Ради собственного обогащения костопильчанин продал машины, получив выгоду в размере более полумиллиона гривен. Об этом рассказывает на своей ТГ-странице Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Читайте также Ввезенные для ВСУ машины автослесарь продавал прямо со стоянки СТО

Что-то продал, а что-то не успел

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина с помощью знакомых водителей под предлогом волонтерской деятельности ввез в Украину четыре автомобиля и задекларировал их как гуманитарную помощь. Водители к делу не причастны, они просто перегнали "авто для нужд армии".

На сайте Ровенской областной прокуратуры сообщается, что в 2025 году по такой схеме он ввез и продал 4 автомобиля, общая стоимость которых – почти 600 тысяч гривен.

Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников

Вероятно, то была не вся ввезенная техника. Там же отмечается, что автомобили, которые он еще не продал, уже переданы военным подразделениям для нужд защитников Украины.

И снова все та же 201-я статья

Следователи отдела полиции №4 (г. Березно) под процессуальным руководством прокуратуры сообщили 32-летнему костопильчанину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.201КК Украины.

По содержанию эта статья указывает на продажу товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенное в значительном размере, во время военного положения.

Читайте также За продажу "армейских" авто жителю Волыни присудили штраф

Слезы не помогут

И хотя транспортные средства частично переданы в армейские подразделения, а фигурант дела очень раскаивался и сожалел о содеянном, отвечать придется.

Прокуроры Здолбуновской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении этого мужчины.

Читайте также Тема "гуманитарных" автомобилей обернулась 24 обысками в трех областях и столице

Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.