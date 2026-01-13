ЕС может отменить пошлины для китайских электромобилей, но готовит для них новую "бомбу"

Речь идет об отказе от пошлин, достигавших 45% и зависевших от уровня государственных субсидий, которые, по мнению ЕС, китайские компании получают от своего правительства. Новый подход предусматривает введение минимальных цен на электромобили из Китая, что фактически должно обеспечить тот же защитный эффект, но другим способом.

Минимальные цены вместо пошлин

Как пишет Bloomberg, согласно внутреннему документу Европейской комиссии, китайские автопроизводители должны будут предложить такие цены, которые будут компенсировать влияние государственных субсидий и создавать условия, эквивалентные таможенному барьеру. При этом будут учитываться не только прайсы на конкретные модели, но и более широкий контекст, в частности планы компаний по инвестициям и локализации производства в Европе.

Формально тарифы могут исчезнуть, но на практике дешевые электромобили из Китая все равно не смогут выйти на рынок по демпинговым ценам. Для потребителей это означает одно - ожидать резкого удешевления импортных электрокаров не стоит.

Попытка снизить напряженность

Модель минимальных цен выглядит как компромисс между защитой внутреннего рынка и снижением торговой напряженности между ЕС и Китаем. Китайские бренды, такие как BYD или Chery, смогут сохранять маржу, не платя прямые пошлины, а европейские производители - оставаться конкурентоспособными на домашнем рынке.

Это особенно важно, учитывая ответ Пекина. После введения европейских тарифов Китай ввел ограничения на ряд товаров из ЕС, включая молочную продукцию, свинину и бренди. Торговая война быстро вышла за пределы автомобильной отрасли.

Побочные эффекты тарифной политики

Парадоксально, но пошлины, которые должны были поддержать европейские бренды, ударили и по ним самим. Под ограничения попали модели европейских марок, произведенные в Китае. Volvo, чтобы избежать тарифов, была вынуждена перенести производство электрических кроссоверов EX30 для европейского рынка из Китая в Бельгию - шаг дорогой и далеко не всегда быстрый.В таком контексте минимальные цены выглядят для ЕС менее разрушительным инструментом, чем прямые пошлины.

Китайские бренды все равно наступают

Несмотря на все ограничения, китайские автопроизводители продолжают наращивать присутствие в Европе. Если в 2024 году их доля составляла около 2,5% рынка, то в конце 2025-го она выросла примерно до 7%. В Великобритании почти каждый десятый проданный автомобиль уже имеет китайское происхождение.

Отдельную роль играют гибридные модели - на них пошлины не распространяются, и именно они активно вытесняют конкурентов из автосалонов. Это еще один аргумент в пользу того, что даже жесткая тарифная политика не способна полностью остановить экспансию Китая.