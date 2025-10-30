ЕС освободил электрогрузовики от дорожного сбора еще на шесть лет

Решение призвано стимулировать переход коммерческого транспорта на экологические технологии. Согласно принятому документу, страны ЕС могут и в дальнейшем освобождать электрические грузовики от платы за проезд по автомагистралям.

Предложенное Европарламентом решение должно стать дополнительным стимулом для перевозчиков, которые инвестируют в транспорт с нулевыми выбросами. Это подчеркивает verkehrsrundschau.de.

Читайте также Электрические грузовики проработали уже 10 миллионов часов практически без поломок

Финиш льготы в 24:00 31 декабря 2025-го отменен

В Германии изначально планировалось, что освобождение будет действовать до 31 декабря 2025 года. Проект поправки, принятый сегодня, имеет целью продлить действие освобождения от уплаты дорожного сбора до 31 июня 2031 года.

Это – финансовый стимул, на что для прогресса электромобильности должны среагировать правительства европейских стран.

Читайте также Семейство электрогрузовиков MAN дополнилось 12-тонником eTGL

На данный момент Германия и Бельгия полностью пользуются освобождением от дорожного сбора для экологического транспорта. Еще десять государств-членов ЕС применяют льготы частично.

Решение хорошее, но этого мало

Несмотря на положительное решение, отраслевые ассоциации призывают ЕС сделать больше для поддержки перехода на чистую логистику. В частности, DSLV и IRU отмечают необходимость снижения тарифов для транспортных средств на альтернативных видах топлива.

Кроме этого, также стоит четкого определить правила использования доходов от платы за выбросы CO₂ и избежания двойного налогообложения через одновременное применение систем торговли выбросами и дорожных сборов.

Читайте также Сколько электрических грузовиков в Нидерландах и что они перевозят

До абсолютно "чистой" техники еще далеко

Эксперты отмечают, что продление освобождения от дорожного сбора – важный сигнал для рынка, однако не следует забывать, что в той же Германии 41 процент текущего энергобаланса производится из ископаемого топлива.

"То, что решил ЕС, является "майской" директивой, а не требованием. Сейчас ее внедряют только Германия и Бельгия; наши соседи в лучшем случае предлагают снижение цен или вообще не предоставляют никакой выгоды", – подчеркнул наш коллега, главный редактор verkehrsrundschau.de Герхард Грюниг.

Читайте также MAN показал экологичные грузовики для всех логистических задач

По мнению Грюнига, до "чистой электромобильности" еще далеко. Даже водородные двигатели внутреннего сгорания вызывают сомнение. Большинство считает, что у них отсутствует "выхлоп", выбрасывается только водяной пар и эти приводы считаются без выбросов. Это всегда было и пока остается огромным обманом.