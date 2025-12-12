ЕС приближается к решению, которое может разрешить использование бензиновых моторов после 2040 года

После лет давления на индустрию из-за жестких показателей выбросов, ЕС впервые демонстрирует готовность смягчить позицию. Как пишет Motor1, ранее в этом месяце комиссар по вопросам устойчивого транспорта заявил, что продажа автомобилей с ДВС может остаться разрешенной даже после 2035 года - даты, которая изначально предусматривала полный запрет на новые авто с традиционными двигателями.

Читайте также: На рынках ЕС снизился спрос на электромобили Tesla

Теперь появились новые подробности: двигатели внутреннего сгорания могут остаться в продаже и после 2040 года. Об этом сообщило немецкое издание Bild, цитируя председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера. По его словам, фактический запрет на ДВС “снимается на неопределенный срок”.

Во время вечерней встречи на этой неделе политики согласовали новые условия, которые уже в следующий вторник, 16 декабря, должны быть официально представлены Европейской комиссией. Вместо 100-процентного сокращения CO₂ для новых авто с 2035 года будет введена более гибкая норма - минус 90%. Это означает, что:

новые автомобили будут иметь право оставлять 10% выбросов,

производители смогут и в дальнейшем выпускать гибриды,

разрешат электромобили с газовыми ДВС-генераторами для увеличения запаса хода,

а полный запрет выбросов не будет вводиться по крайней мере до 2040 года.

По словам Вебера, “все двигатели, что сейчас изготавливаются в Германии, могут продолжать производиться и продаваться”. Представитель политика уже подтвердил информацию Automobilwoche, добавив, что соглашение согласовали лично Урсула фон дер Ляйен и руководство Европейской народной партии - самой влиятельной политической группы Европарламента.

Предыдущая стратегия предусматривала полный отказ от ДВС с середины следующего десятилетия. Но автопроизводители, за несколькими исключениями (Volvo, Polestar), резко выступали против. Низкая маржа продаж электромобилей, сложности с увеличением производства, высокие цены и неравномерное развитие инфраструктуры зарядки создали значительное давление на отрасль.

Новые данные свидетельствуют, что ЕС признал: полное ограничение было принято слишком быстро и без учета экономических рисков. Европейский рынок является ключевым для всех крупных мировых автопроизводителей. Если производство ДВС сохранится:

страны за пределами ЕС получат более широкий выбор моделей,

автопроизводители смогут сохранить заводы и десятки тысяч рабочих мест,

экономия масштаба останется стабильной,

переход на электромобили будет более плавным, а не вынужденно резким.

Также интересно: Регистрация электромобилей в Украине стала проблематичной

Новые правила еще должны быть официально утверждены. Но уже сейчас очевидно: Европа движется к более компромиссному подходу, который позволяет совместить экологические цели и экономическую реальность.