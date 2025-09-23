Еще одна партия китайских пикапов KGM Musso Grand пошла воевать с кремлевскими оккупантами

Об очередном пакете помощи говорится на нескольких ресурсах. Первым о своем подарке на собственной в ФБ-странице сообщил Межрегиональный координационный гуманитарный штаб. Через несколько часов о полученной технике сообщила пресс-служба 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Кроме этого подразделения, шефскую помощь получили 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка и 131-й отдельный разведывательный батальон.

Транспортный пакет сформирован только из одной модели. Это – пикапы KGM Musso Grand (SsangYong), которые уже стали флагманской моделью KG Mobility.

Фронтальная проекция 5-местного пикапа KGM Musso Grand. Скриншот: Авто24

Правда, здесь в коротком сообщении не указан силовой потенциал машин. Он может колебаться с разницей в шесть лошадиных сил. Все зависит от коробки передач. В версии с механической КПП дизельный двигатель выдает 181 л.с., а с коробкой-автоматом – 187 л.с. В обоих случаях силовые агрегаты имеют 2,2-литровый объем

В розничной поставке новенький Musso Grand 2024 года выпуска с механической коробкой передач в среднем обойдется в 1 515 000 грн с НДС. Но здесь речь идет о партии пикапов и, вероятно, на них были скидки. Там тем более, что винничане уже не первый раз покупают KGM Musso Grand и могут иметь у поставщиков немалые поощрительные бонусы в цене.

Передача техники в войска. Фото: 120 обр ТрО ВСУ

Кто что получил:

120-я бригада – три автомобиля и 150 FPV-дронов (это уже 26-й пакет помощи этому подразделению);

59-я бригада имени Якова Гандзюка – три автомобиля и 250 FPV-дронов (это 23-й пакет помощи);

131-й разведывательный батальон – два полноприводных автомобиля (это - пятый пакет помощи).

Также сообщается, что ранее в эти подразделения винничане передали костюмы для разминирования, блоки многоканальной быстрой зарядки, комплексы радиоэлектронной борьбы, автомобили, квадрокоптеры, тепловизионные монокуляры, средства РЭБ и БПЛА Mavic 3.