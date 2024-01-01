Еще одну реплику Ford Mustang Eleanor в кузове кабриолет продают на аукционе

Как сообщает Carscoops, этот Mustang 1967 года выпуска отличается от других уникальной особенностью – это кабриолет. Сообщается, что машину переделали в Eleanor еще в 2011 году. С того момента пробег составляет лишь 2896 км и это одна из наиболее сохранившихся копий в мире. Теперь он продается на аукционе Bring a Trailer и текущая ставка уже составляет 61 тысячу долларов.

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Как и положено Eleanor, кузов авто окрашен в серебристый цвет и имеет контрастные полосы, проходящие по капоту и дверям багажника. Передняя часть украшена более агрессивным бампером и решеткой радиатора с дополнительными фонарями.

Дополнительно был установлен комплект 18-дюймовых дисков American Racing Shelby Cobra с шинами 275/35 Hankook Ventus S1 Noble2. В рамках модификации автомобиль также получил новые койловеры впереди, а сзади - улучшенные продольные листовые рессоры, рулевую рейку с усилителем и тормоза Baer на всех четырех колесах.

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Под капотом установлен 5,7-литровый V8 с впускным коллектором Edelbrock Performer, алюминиевым радиатором и двойными электрическими вентиляторами. Данных о мощности агрегата нет, однако известно, что он совмещен с трехступенчатой автоматической АКПП. В салоне сохранено большинство оригинальных панелей, однако мастера также установили аудиосистему RetroSound, колонки Kicker и сабвуфер.

Увидеть Ford Mustang GT500 Eleanor можно и в Украине

К слову, один из Ford Mustang Eleanor присутствует в Украине и недавно эту машину можно было увидеть в рамках мероприятия Kyiv Car Fest.