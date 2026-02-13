Набор мебели для Kia PV5 превращает фургон в кемпер

Производитель комплектов для оборудования своими руками кемперов компания VanLab презентовала первый в мире комплект кемпинга для нового Kia PV5 Passenger. Об этом пишет prnewswire.com.

Набор выпускается как официальный продукт под названием "Kia Collection" и доступен в фирменных магазинах. В торговые точки производителя электрического автомобиля отгружены первые комплекты для переоборудования PV5. Его также можно заказать онлайн на вебсайте Kia Shop.

По методике "Сделай сам"

Несколько плоских коробок с необходимой атрибутикой вроде "Сделай сам" напоминают обычный набор кухни или гостиной из мебельного магазина, который нужно собрать. Как и большинство мебели IKEA, комплекты для переоборудования Vanlab продаются в плоских коробках.

Набор предназначен для простой самостоятельной сборки. Разработчики VanLab при этом уверяют, что главным инструментом трансформации салона из одного состояния в другое является лишь отвертка. За подсказку будет подробная инструкция с рисунками, схемами и пошаговыми действиями.

Если руки этого делать не хотят, то в таком случае сборку можно заказать в ателье. Там купленный набор соберут, куда вы его завезете или закажете доставку туда прямо из фирменного магазина Kia.

Вот так выглядит уже смонтированный кемпинговый комплект Vanlab для Kia PV5. Фото: Vanlab

Во многих странах, кроме США

Благодаря новому комплекту и неспешным действиям за короткое время можно превратить классический Kia PV5 в гибкое, многофункциональное пространство – идеальное для работы, путешествий и всего, что между ними.

"Комплект для кемпинга PV5 – это не просто аксессуар. Это возможность предложить новый образ жизни со сна в автомобиле и кемпинга с использованием электрических фургонов". – сказал генеральный директор Чой Чан-ук.

Кстати, вскоре ожидается поступление набора в Японию, Европу и Великобританию. Будет ли Kia PV5 запущен в продажу в США, пока неизвестно.

В одной обертке будет офис, дом и база отдыха

Функционал бытовой тематики Kia PV5 немалый. Газовую плитку с собой точно возить не нужно, потому что электрический фургон Kia может питать электрическую конфорку и холодильник.

Что получает потребитель:

полноразмерную кровать – место для сидения трансформируется в двуспальную кровать;

готовность к удаленной работе – функция "Vehicle-to-Load" от Kia обеспечивает подключение электрических устройств;

транспорт для 5 человек – сиденья второго ряда остаются неповрежденными;

модульная система стола – поворотный стол с регулировкой высоты для максимальной гибкости;

сиденья и обеденная зона на задней двери – выдвижные сиденья для создания обеденной зоны под открытым небом;

летняя кухня – индукционная варочная поверхность и место для приготовления пищи на открытом воздухе.

Здесь модульная система с множеством рундучков, ящичков, выдвижных полочек и другой мебельной атрибутики. Фото: Vanlab

Коротко о ценнике

Комплект для переоборудования кемпера PV5 доступен в Корее по цене 2 990 000 вон (чуть больше 2 000 долларов США). О ценнике в Японии, Европе и Великобритании Vanlab пока не сообщил.