Укр
Ру

Японская техника будет работать в Чернигове: опубликован список

Автопарк коммунальных предприятий Чернигов пополнился сразу на 13 единиц спецтехники, поступившей в рамках международной помощи от правительства Японии.
Что закупили японцы для Чернигова: полный список вчерашнего транша спецтехники

ФОТО: мэрия Чернигова|

Экскаваторов-погрузчиков JCB 4CX в транше больше всего

Валентин Ожго
logo19 февраля, 08:20
logo0
logo0 мин

Кроме уже упомянутого выше количества машин, еще две единицы тяжелой спецтехники ожидаются в ближайшее время.

Общая стоимость транспортного транша составляет почти 65 миллионов гривен. Об этом сообщает мэрия Чернигова.

Япония профинансировала

Поставка состоялась в рамках проекта международной технической помощи "Проект экстренного восстановления и реконструкции". Программа финансируется правительством Японии через японское агентство международного сотрудничества (JICA).

В Чернигов техника поступила оправдано. Помощь особенно важна для города, которое понесло потери коммунальной техники из-за обстрелов в 2022 году.

Спецтехника строительного сегмента приобретена за счет правительства Японии. Фото: мэрия Чернигова

Что закуплено:

  • фронтальный погрузчик - 1 единица;
  • экскаваторы – 3 единицы;
  • экскаваторы-погрузчики – 9 единиц;
  • бульдозеры – 2 единицы (еще в пути, на подходе).

Новая техника значительно усилит способность городских служб выполнять работы по благоустройству, ремонту и обслуживанию жилой и коммунальной инфраструктуры.


Техника будет работать на общество

Машины распределены между коммунальными предприятиями города. Обновление технического парка позволит повысить эффективность работы городских служб и обеспечить бесперебойную жизнедеятельность Чернигова в условиях военного времени.

Кто получил спецтехнику:

  • Черниговводоканал;
  • АТП-2528;
  • Теплокоммунэнерго;
  • Деснянское;
  • Новозаводское;
  • ЖЭК-10;
  • ЖЭК-13;
  • Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания.
#Новости #Спецтехника #Фото #Aвтоновинки