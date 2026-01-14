Названы самые безопасные автомобили 2025: кто стал эталоном безопасности

Прошлый год стал переломным, поскольку на рынке резко возросло количество электромобилей, а системы активной и полуавтономной безопасности существенно усложнились. Несмотря на это, автопроизводители смогли не только адаптироваться к более жестким протоколам испытаний, но и поднять общий уровень безопасности на новую высоту.

Mercedes-Benz CLA - абсолютный лидер года

Самый высокий суммарный результат среди всех протестированных автомобилей показал Mercedes-Benz CLA, который возглавил категорию малых семейных автомобилей и одновременно получил звание лучшего среди всех протестированных авто 2025 года.

Модель набрала высокие баллы по всем четырем направлениям оценки - защита взрослых и детей, безопасность уязвимых участников дорожного движения и работа ассистирующих систем. Особо отметили усовершенствованный активный капот и современные системы автоматического торможения. Для Mercedes это знаковый успех - CLA уже получал титул "Лучший в классе" в 2019 году, и новое поколение не только повторило, но и превзошло этот результат.

Год электромобилей

В список лучших в своем классе по итогам 2025 года вошли сразу несколько электромобилей, что четко демонстрирует изменение баланса сил на рынке. Среди победителей:

MINI Cooper E

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Smart #5

Polestar 3

Все эти модели имеют пятизвездочный рейтинг Euro NCAP в стандартной комплектации и показали стабильно высокие результаты в реальных сценариях столкновений.

Как определяют “Лучшего в классе”

Звание “Best in Class” присуждается на основе взвешенной суммы баллов в четырех ключевых категориях: защита взрослых пассажиров, защита детей, безопасность уязвимых участников дорожного движения и работа систем помощи водителю. К конкурсу допускаются только автомобили со стандартным пакетом безопасности и максимальным пятизвездочным рейтингом. По словам генерального секретаря Euro NCAP доктора Михиэля ван Ратингена, эта система позволяет потребителям быстро сориентироваться и выбрать самый безопасный автомобиль в нужном сегменте. Победителями в своих сегментах оказались:

Малый семейный автомобиль и лучший в целом - Mercedes-Benz CLA;

Немецкий седан показал почти идеальные показатели защиты взрослых пассажиров и лучший в классе результат для уязвимых участников дорожного движения.

City car и супермини - MINI Cooper E;

Компактный электромобиль доказал, что малые размеры не означают компромиссов в безопасности - особенно в структурных краш-тестах.

Большой семейный автомобиль - Tesla Model 3;

Обновленная модель поразила экспертов высоким уровнем защиты детей и усовершенствованными системами помощи водителю.

Малый внедорожник - Tesla Model Y;

Один из бестселлеров рынка еще раз подтвердил свою универсальность - от пространства до безопасности.

Большой внедорожник - Smart #5;

Хотя Smart #5 и новичок в сегменте, он продемонстрировал, что переход бренда к большим автомобилям не состоялся за счет безопасности.

Автомобиль представительского класса - Polestar 3.

Выделился жесткостью кузова, высоким уровнем защиты детей и передовыми ассистентами водителя.

Безопасность как аргумент в пользу электромобилей

В Euro NCAP подчеркивают - результаты 2025 года должны успокоить покупателей, которые колеблются относительно перехода на электромобили. Электрические авто не просто соответствуют стандартам безопасности, а часто превосходят традиционные авто с ДВС. CLA, Model 3 и Model Y показывают, что высокий уровень защиты можно совместить с аэродинамическим дизайном, а MINI Cooper E доказывает, что безопасность может быть даже в компактном авто.

Взгляд в 2026 год

Euro NCAP призывает производителей не снижать темп и продолжать движение к глобальной цели Vision Zero - нулевой смертности на дорогах. Судя по результатам 2025 года, можно сделать вывод, что отрасль, в целом, движется в правильном направлении.