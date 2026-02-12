Европейская столица автомобилестроения в третий раз сменила локацию

Завод в Млада-Болеславе, находящийся в Чешской Республике, выпустил больше всего автомобилей в Европе. Об этом сообщил autopro.hu.

А крупнейший по общей мощности завод Вольфсбург занимает второе место – оба промышленных гиганта принадлежат группе Volkswagen.

Приблизительные подсчеты являются самыми точными

Несмотря на то, что точные результаты всех европейских производителей автомобилей за прошлый год еще официально не доступны, все-таки тройка крупнейших заводов вырисовывается. Все данные взяты из официальных заявлений и релизов производителей.

Допандемийный уровень достигнут

Как и в предыдущие три года, Германия уступает лидерство, потому что в 2025 году больше всего автомобилей произведено в Млада-Болеславе. На этот раз потребителям там отгрузили 605 680 автомобилей.

В 2025-м на заводе Млада-Болеславе выпущено на 4,9% больше автомобилей, чем в 2024 году. Фото: Škoda

Это напоминает период до пандемии и является наибольшим показателем за шесть лет на чешском заводе, который работал почти на полную мощность.

Чем прославился завод в Млада-Болеславе

Его модель Škoda Fabia является одной из самых популярных моделей бренда с 1999 года. Первое поколение нашло 1 790 000 клиентов по всему миру, второе поколение достигло 1 710 000 проданных единиц, а третье поколение, которое сейчас производится, приближается к трем четвертям миллиона проданных штук.

Škoda Fabia является второй самой популярной моделью в истории Škoda Auto после Škoda Octavia. Автопроизводитель предлагает эту популярную модель в двух версиях: Fabia и Fabia combi.

Предзаключительный этап сборки новой версии Fabia, которая на конвейере завода в Млада-Болеславе уже почти 20 лет. Фото: Škoda

Крупнейший в Европе стал лишь вторым

Ситуация в Вольфсбурге улучшается, фактическое производство на крупнейшем в Европе автозаводе продолжает расти, достигнув 577 000 единиц. Благодаря этому Škoda постепенно расширяется в стремлении оставаться на первом месте.

В Германии не так хорошо

Немецкая локация со штаб-квартирой Volkswagen Group может производить гораздо больше автомобилей, но автозаводы страны недозагружены. Главная причина видится в слабости немецкого рынка и высокой стоимости рабочей силы.

А в Испании значительно лучше

Завод Volkswagen в Марторели, Испания, занял третье место. Здесь с конвейера сошло 470 000 автомобилей, преимущественно модели Seat и Cupra, а также Audi A1.