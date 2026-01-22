Европейские автопроизводители отказались от протекционистской политики

Ведущие европейские автопроизводители отказались поддержать инициативу еврокомиссара по вопросам промышленности Стефана Сежурне по внедрению принципа “Произведено в Европе”, которая предусматривает стимулирование продукции с высокой долей европейского происхождения через систему государственных субсидий. Об этом сообщает Укравтопром.

Читайте также: ЕС может отменить пошлины для китайских электромобилей

Предложенная концепция является частью более широкой стратегии Европейского Союза по уменьшению зависимости от китайских поставщиков и усилению промышленного суверенитета блока. Речь идет прежде всего о критически важных компонентах для электромобилей, включая батареи, силовой электроники и редкоземельных материалов.

Однако автомобильные концерны считают, что жесткие требования к локализации производства могут иметь обратный эффект. Большинство крупных производителей работают в глобальных цепочках поставок, где компоненты поставляются из разных регионов мира. Принудительное увеличение доли европейского содержания может привести к росту себестоимости автомобилей и ухудшению ценовой конкурентоспособности на мировых рынках.

Дополнительным фактором давления для отрасли остаются высокие энергетические затраты и более дорогая рабочая сила в Европе по сравнению с Китаем и США. По оценкам участников рынка, в таких условиях субсидии могут не компенсировать структурных затрат, а лишь частично сгладить разницу, не решая базовых проблем.

Эксперты также обращают внимание, что введение "европейских преференций" может спровоцировать торговые споры с ключевыми партнерами ЕС и вызвать ответные протекционистские меры в ответ. Это особенно рискованно для автоконцернов, значительная часть продаж которых приходится на экспортные рынки.

В то же время позиция автопроизводителей не означает полного отказа от идеи укрепления промышленной базы Европы. Компании настаивают на более гибком подходе, который сочетал бы поддержку локального производства с инвестициями в инфраструктуру, энергетику и технологии, а не только с административными ограничениями.

Таким образом, дискуссия вокруг инициативы "Произведено в Европе" демонстрирует глубокий конфликт между политическими целями Брюсселя по стратегической автономии и реалиями глобализированной автомобильной индустрии, которая вынуждена балансировать между локализацией производства и сохранением эффективности бизнес-моделей.