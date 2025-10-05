Европейские дорожные знаки с радиоволнами: что они означают и как влияют на безопасность движения

Существует добрый десяток разновидностей подобных знаков – они отличаются формой, цветом и содержанием сообщения. Одни предупреждают о зоне контроля скорости, другие сигнализируют об автоматической фиксации нарушений.

Несмотря на общее стремление к единому подходу, унифицированного стандарта для "радарных" знаков в Европе пока не существует. Каждая страна толкует и применяет символы по-своему. Больше всего различий наблюдается именно в использовании "радиоволн".

Читайте также Какой знак свидетельствует об измерении средней скорости на участке дороги

Испания

Для примеров возьмем самый свежий в Европе испанский знак S991f с упомянутыми пиктограммами радиоимпульсов. Он сообщает об измерении не скорости, а расстояния между автомобилями, указывая на наличие устройства для контроля минимальной дистанции между транспортными средствами.

Если к классическому информационному прямоугольнику о зоне контроля измерения скорости добавить знак ограничения дистанции (вверху), то получится информационно-указательный знак о зоне действия радара по контролю минимальной дистанции между транспортными средствами (внизу). Испанцы этим воспользовались и попали впросак.

Новый знак не очень поощрил соблюдать минимальную безопасную дистанцию между транспортными средствами, но поспособствовал космическому росту "писем счастья" за нарушенную дистанцию.

Проблема в том, что прибор измеряет точное расстояние между машинами. Обычно оно не должно превышать 70 метров. Малейшая ошибка водителя в определении расстояния до переднего автомобиля фиксируется прибором и становится основанием для штрафов.

Читайте также Какие польские дорожные знаки легко перепутать



Финансовое наказание немалое – 200 евро, что в конвертации будет 9 700 грн, плюс четыре штрафных балла в водительских правах. Возмущенные водители шутят, что им нужно будет иметь при себе рулетку, чтобы соблюдать требования. Стоит вопрос об отмене знака.

Обоснование весомое: если определенной скорости можно придерживаться по показаниям спидометра, то дистанцию между машинами визуально определить не каждому под силу.

Франция

Во Франции в символике дорожных знаков радарные "радиоволны" также используют. Там есть знак похожий на информирование о контроле скорости, но его содержание слишком далек от этого – измеряет ни скорость, ни дистанцию, а шум. Он так и называется – радар шума (акустический радар).

Читайте также Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине

Здесь изначально для обозначения планировалось воспользоваться пиктограммой информационного знака о вхождении в зону контроля скорости, но не в горизонтальной конфигурации с изображением мотоцикла, легковушки и грузовика, а в форме вертикального прямоугольника с одним легковым автомобилем. Такая версия не прижилась.

"Придумывать колесо" не стали, а просто снизу добавили пояснительные таблички с различными текстами и все стало понятно. Коллаж: Авто24

Париж и Женева стали пионерами в области радиолокационных систем на выявлении транспортных средств с агрессивным шумовым загрязнением. Во Франции это проходит в виде экспериментов, проводимых между 2022 и 2025 годами в семи пилотных зонах (включая Париж, Ниццу и Тулузу). В Испании также начали использовать шумомеры.

Португалия

Португалия – на своей "радиоволне". Кроме классических радаров, у нее есть несколько знаков, предупреждающих пользователей о въезде в зону, где действует электронное взимание платы за проезд.

Читайте также Новые дорожные знаки в Великобритании "списаны" с украинских

Там импульсы радара как будто падают сверху вниз на автомобиль по диагонали из левого верхнего угла. Знак может показывать как въезд на платную дорогу, так и расстояние до нее или стрелкой направление в ее сторону.

Здесь не радар, но если бы не символ евро у радиоимпульса, то и не догадаться, что здесь речь идет о зоне электронного взыскания за проезд. Коллаж: Авто24

Есть примеры и по другим странам. Это свидетельствует о том, что Европа уже изрядно засорена похожими между собой "радарными" знаками с радиоволнами, которые дают различные толкования и информационные сообщения, начиная от информирования об измерении скорости, дистанции, шума и заканчивая сообщениями об электронных платежах на платных дорогах и тому подобное.

Отсутствие их унификации усложняет жизнь водителям, которые в соседней стране могут увидеть знакомый знак с совершенно другим содержанием. Вот и гадают, то ли речь идет о скорости, дистанции, шум или еще что-то.