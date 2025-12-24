Европейский рынок новых авто показал рост европейского рынка новых авто

Европейский рынок новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года продемонстрировал умеренный рост, основным источником которого стали электрифицированные модели. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), на которые ссылается Укравтопром.

Общая динамика рынка

В ноябре 2025 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано 887,5 тысяч новых легковых автомобилей. В годовом измерении это на 2 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время положительная динамика снова была достигнута исключительно за счет сегментов, связанных с электрификацией, тогда как автомобили с традиционными двигателями продолжили терять позиции.

Структура регистраций по типу силовой установки

Наибольший объем регистраций в ноябре пришелся на гибридные автомобили без возможности внешней зарядки. В этом сегменте было зарегистрировано 301 819 авто, что на 4 процента больше, чем в прошлом году.

Электромобили на аккумуляторных батареях продемонстрировали самые высокие темпы роста. Их регистрации достигли 188 730 единиц, что соответствует приросту на 44 процента в годовом исчислении.

Плагин-гибриды также существенно усилили свое присутствие на рынке. В ноябре было зарегистрировано 91 699 таких автомобилей, что на 38 процентов больше, чем годом ранее.

Зато сегменты с традиционными силовыми агрегатами продолжили сокращаться. Регистрации бензиновых автомобилей уменьшились на 22 процента, до 206 448 единиц. Дизельные модели потеряли 23 процента и остановились на уровне 70 120 авто. Категория других типов силовых установок продемонстрировала рост на 9 процентов и достигла 28 677 регистраций.

Итоги рынка за 11 месяцев 2025 года

По результатам января–ноября 2025 года рынок новых легковых автомобилей в Союзе вырос на 1,4 процента. Общий объем регистраций за этот период составил 9 860 092 единицы.

В структуре рынка лидерскую позицию удерживают гибридные автомобили, доля которых достигла 35 процентов. На втором месте остаются бензиновые модели с долей 27 процентов, несмотря на резкое сокращение продаж. Третью позицию уверенно закрепили электромобили, которые уже охватывают 17 процентов европейского рынка новых легковушек.

Аналитический контекст

Текущие данные подтверждают системное изменение структуры спроса в ЕС. Потребители все активнее переходят на электрифицированные решения, тогда как автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания теряют рыночную долю. Это свидетельствует не только о влиянии экологических регуляторных требований, но и о росте доверия к новым технологиям со стороны покупателей. При сохранении этой динамики электрифицированные авто уже в ближайшие годы могут сформировать абсолютное большинство европейского рынка.