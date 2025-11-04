Европейский рынок тяжелых грузовиков сократился на 10%

Как подсчитали эксперты Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), наибольшее сокращение зафиксировано в Германии – почти на 18%, до 39 716 единиц.

Несмотря на спад, страна остается крупнейшим рынком тяжелых грузовиков в Европе.

В то же время сегмент электрифицированных грузовиков в Германии демонстрирует рост. Благодаря активным поставкам Mercedes, количество зарегистрированных электрифицированных моделей выросло на 19%, до 900 единиц. Их доля на рынке составляет 2,27%, что немного превышает средний показатель по ЕС (1,71%).

Самый высокий уровень электрификации среди стран ЕС имеют:

Нидерланды – 7,79%;

Швеция – 7,12%;

Дания – 4,83%.

В целом пять стран – Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и Австрия – обеспечили почти 80% всех 3 199 новых электрифицированных тяжелых грузовиков в ЕС.

Пример объемов падения по странам с самыми высокими показателями регистраций. Исключение сделала только Польша. Инфографика: Авто24

За пределами Союза лидерами электрической трансформации стали Швейцария и Норвегия, где доля электрифицированных грузовиков составила соответственно 14,49% и 7,84%.