Ежедневно из грузовиков воруют на 1,2 миллиона евро: что именно и где

На официальной странице TAPA EMEA появились свежие статистические данные о кражах грузов в мире. Из описания видно, что год начался с новых месячных и ежедневных рекордов, а недавний оптимизм от снижения стоимости убытков в цепях поставок в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, был недолгим.

Эксперты TAPA EMEA Intelligence System (TIS) собрали статистику за первый месяц года, в течение которого зафиксировано 440 масштабных краж груза на общую сумму ущерба в 37 284 668 евро. При этом аналитики отмечают, что эта цифра базируется на лишь 27,5% преступлений, которые подтверждают их убытки. Средний размер потерь от краж достиг порога 303 127 евро.

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Самая масштабная кража января произошла в Африке. Злоумышленники 25 января похитили и вывезли в неизвестное место драгоценные металлы на сумму 10 271 057 евро.

Общие убытки за январь были на 22,8% выше, чем за первый месяц 2024 года, и лишь немного отстают от крупнейших месячных убытков, зарегистрированных за весь прошлый год. Скажем в ноябре потери от краж грузов составили 40 255 270 евро, а в нынешнем январе - 37 284 668 евро. Разница всего 2 970 602 евро.

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Самые крупные кражи грузов в январе 2025 года:

5 500 000 евро – 29 января злоумышленники использовали обман и подделали документы и украли крупную партию сигарет в Билефельде, Северный Рейн-Вестфалия в Германии.

4 000 000 евро – в сельской местности Каноза-ди-Пулья, Италия, 20 января были арестованы шесть человек из-за кражи 25 автомобилей.

1 300 000 евро – мужчина был арестован 22 января после серии ограблений фургонов с транзитом наличности в Апулии, Италия.

1 000 000 евро – 11 января воры похитили крупную партию каталитических нейтрализаторов из трейлера, оставленного на неклассифицированной стоянке в Баварии, Германия.

700 000 евро – медицинское оборудование было похищено 18 января из транспортного средства по дороге в Мадриде, Испания.

591 000 евро – полиция Великобритании обнаружила украденные клюшки для гольфа.

500 000 евро – после похищения грузовика с сухим молоком со стоянки в Бреде в Нидерландах 23 января арестованы 5 подозреваемых.

397 678 евро – 4 января в Москве, Россия, задержали четырех мужчин за серию краж иномарок. Все четверо злоумышленников ранее были осуждены за аналогичные преступления.

270 000 евро – 400 комплектов автомобильных шин было похищено из автосалона в Германии 7 января.

220 000 евро – 18 января воры напали на грузовик, нагруженный электронной бытовой техникой, на неклассифицированной стоянке в Цюрихе, Швейцария.

147 000 евро – 16 января в Дании повязали преступников за кражу телефонов из груза.

130 000 евро – преступники украли 1300 ящиков сыра из загруженного грузовика во Франции 6 января.

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Германия зафиксировала наибольшее количество крупных краж грузов (100 тысяч евро+) в январе с семи инцидентами, за ней следуют Испания (6), Италия (5), Франция (5), Нидерланды (5), Великобритания (3), Россия (2), Южная Африка (2) и отдельные преступления в Дании, Казахстане, Румынии и Швейцарии.

TIS также получил сообщения о 19 преступлениях, связанных с перевозкой грузов, ущерб от 50 000 до 100 000 евро. Они составили 1 327 862 евро от общего ущерба в январе и включали:

Что было в спросе:

80 000 евро – 30 января из грузовика на автомагистрали в Германии похитили 1200 часов.

75 000 евро – 13 января в неизвестном месте похищено 1400 кг меди.

60 000 евро – 20 января велосипеды были украдены после нападения во Франции.

50 000 евро – 23 января в Лерте, Нижняя Саксония, Германия, из припаркованного на автомагистрали грузовика была похищена партия фильтров для кофемашин эспрессо и осушителей воздуха.

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Другие похищенные продукты в этом диапазоне стоимости включали замороженные продукты, золотые украшения и табак.

TAPA EMEA было сообщено о кражах грузов из цепей поставок в 34 странах региона в январе, во главе с 110 преступлениями в Германии, что составляет 25% от общего количества за месяц. Еще восемь стран зафиксировали двузначное количество инцидентов:

Италия – 70 преступлений или 15,9% от общего количества за январь.

Испания – 56 преступлений или 12,7%.

Великобритания – 50 преступлений или 11,3%.

Франция – 30 преступлений или 6,8%.

Нидерланды – 28 преступлений или 6,3%.

Бельгия – 12 или 2,7%.

Австрия – 11 или 2,1%.

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Зафиксирован высокий уровень краж топлива, в основном из грузовиков, о которых сообщалось в течение 2024 года. Кражи продолжились и в 2025 году, в январе зафиксировано 112 инцидентов. Другие категории продуктов TIS, которые зафиксировали двузначные потери в течение месяца:

Что еще воровали и в каком количестве:

Металл – 45.

Без груза (похищение грузовика и/или прицепа) – 28.

Еда и напитки – 28

Инструменты/Строительные материалы – 27.

Наличные – 22.

Различная электроника – 16.

Автозапчасти – 12.

Одежда и обувь – 11.

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Есть мелкие по количеству, но довольно эксклюзивные кражи, как вот 17 охотничьих ружей во Франции, 600 литров оливкового масла в Португалии, 59 000 литров дизельного топлива в Италии, а также 29 ящиков ветчины, 1500 килограммов оливок, 26 стиральных машин, 10 посудомоечных машин, 6 холодильников и 26 аккумуляторов в Испании.