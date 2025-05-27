FAW представила плагин-гибридный кроссовер за $14 000, способный проехать более 1700 километров

Как пишет CarNewsChina, Yueyi - это линейка недорогих автомобилей новой энергии (NEV) от Bestune. Новый среднеразмерный внедорожник FAW Bestune Yueyi 07 имеет размеры 4745/1880/1710 мм и колесную базу 2772 мм. Компания говорит, что несмотря на низкую начальную стоимость, автомобиль имеет неплохое оснащение и отличные показатели запаса хода.

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В частности, покупатели смогу выбрать кроссовер в четырех цветах: белом, сером, зеленом и черном. Кроме того, в салоне автомобиль имеет 8-дюймовую цифровую панель приборов и 12,6-дюймовый вертикальный центральный экран, имеющий поддержку DeepSeek AI.

Топовая комплектация также оснащена аудиосистемой с 8 динамиками, 32-цветной фоновой подсветкой и усовершенствованной системой помощи водителю 2-го уровня. Передние сиденья имеют электрорегулировку, вентиляцию и подогрев. Объем багажника составляет 590 литров, но его можно увеличить до 1800 литров сложив спинки задних сидений.

FAW Bestune Yueyi 07 построен на гибридной платформе FAW BMP. Кроссовер оснащен плагин-гибридной силовой установкой, состоящий из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, который питается от батареи емкостью 21,2 кВт-ч или 30,9 кВт-ч в зависимости от версии. Они обеспечивают запас хода на электротяге до 150 и 210 км соответственно.

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Автопроизводитель говорит, что для зарядки батареи нужно 20 минут, максимальная мощность бензинового двигателя составляет 110 кВт (148 л.с.), а максимальная мощность электродвигателя – 168 кВт (225 л.с.). Заявленный самый низкий расход топлива на 100 км – 3,9 л, а самое быстрое время разгона от 0 до 100 км/ч – 6,9 секунды.