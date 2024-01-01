Ferrari F40 действующего пилота Формулы 1 Ландо Норриса разбили в Монако

Как сообщает Carscoops, кадры аварии быстро распространили в сети. На видео зафиксирован момент ДТП красной Ferrari F40, принадлежащей пилоту команды McLaren в Формуле 1 Ландо Норрису. Утверждается, что самого гонщика на тот момент за рулем не было.

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Авария произошла в начале этого месяца и на тот момент Норрис встречал Новый год в Дубае. Он стал владельцем этой машины в конце прошлого года и несколько раз был замечен за рулем спорткара в окрестностях Монако. Кто именно управлял автомобилем на момент ДТП доподлинно неизвестно.

На видео заметно, как F40 едет по горным дорогам вблизи Княжества. После левого поворота задняя часть спорткара потеряла сцепление с покрытием на прямом участке дороги. Похоже, в этот момент водитель чрезмерно нажал на тормоза, в результате чего автомобиль совершил пируэт вправо и врезался в ограждение.

К счастью, повреждения автомобиля Ландо Норриса не такие серьезные, ведь задний бампер взял на себя основной удар с барьером. Возможно, заднее колесо со стороны водителя также пострадало во время аварии.

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Вполне вероятно, эта авария была вызвана тем, что в отличие от современных суперкаров, в F40 отсутствуют такие дополнительные средства безопасности, как контроль тяги и курсовой устойчивости и в момент выхода из поворота водитель слишком нажал на газ.