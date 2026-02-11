Ferrari "поразила" публику дизайном интерьера своего первого электрокара

Модель с внутренним индексом F222 станет первым полностью электрическим Ferrari в серийном производстве. Компания позиционирует ее как сочетание шутинг-брейка и седана, отмечает Auto24.

Новая 880-вольтовая платформа и до 530 км запаса хода

Ferrari подтвердила, что для Luce создана совершенно новая электрическая архитектура с напряжением 880 вольт. Колесная база составит около 2960 мм, а распределение массы будет почти идеальным для спортивного авто: 47% спереди и 53% сзади.

Среди технических решений также внедрят 48-вольтовую активную подвеску, полноуправляемое шасси и систему векторизации крутящего момента. Аккумулятор типа NMC емкостью 122 кВт-ч обеспечивать заявленный запас хода блтзько 530 км на одном заряде, что для автомобиля такого класса выглядит вполне конкурентно.

Интерьер от Джони Айва - минимализм с механикой

Второй этап презентации раскрыл главную интригу - салон. Над дизайном работали сэр Джони Айв и Марк Ньюсон вместе с творческим коллективом LoveFrom. Айв известен как ключевой дизайнер культовых продуктов Apple, и его влияние в Ferrari Luce чувствуется сразу. В отличие от современной тенденции превращать салон в сплошной экран, Ferrari сделала ставку на сочетание физических элементов и цифровых технологий.

В Luce установлено четыре отдельные спортивные сиденья, есть большое количество фрезерованных алюминиевых ручек и стеклянных кнопок и классическая панель приборов с циферблатами и компактными дисплеями. Кроме того, отдельно установленный центральный экран можно поворачивать в сторону водителя или пассажира благодаря шарнирному механизму.

Панель приборов содержит два перекрывающих OLED-дисплея на сверхтонких матрицах Samsung Display. А рычаг переключения режимов движения изготовлен из стекла Corning Fusion5 - этот элемент подчеркивает премиальный статус модели. Даже кнопка запуска расположена в отдельной зоне на потолке - здесь Айв, вероятно, оставил намек на авиационный стиль.

Контраверсионный дизайн: реакция неоднозначная

Впрочем, интерьер Luce уже стал предметом горячих дискуссий. В соцсетях и на автомобильных форумах дизайн назвали контраверсионным - часть фанатов бренда считает, что новинка слишком далека от классических пропорций Ferrari. В то же время другие поддерживают смелый подход и подчеркивают, что для первого электрокара Ferrari консервативность была бы большим риском. В любом случае равнодушных почти нет - а это уже половина маркетингового успеха.

Дебют в 2026 году

Финальный этап презентации Ferrari Luce состоится в Италии в мае 2026 года. Именно тогда компания раскроет полные технические характеристики, динамические показатели и цену. Ferrari входит в новую эпоху - и делает это максимально громко. Luce должен не просто стать электромобилем, а изменить представление о том, каким может быть электрический суперкар из Маранелло.