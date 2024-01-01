Ferrari вторично изобрела двигатель с овальным поршнем, который уже был у Honda

История длинная: Honda в 70-е и 80-е экспериментировала с двойными овальными поршнями на NR 500 во время чемпионата мира, представила эту технологию на дорогах модели NR 750.

О сложном пути Honda вспомнила, но упор сделала на новинке Ferrari редакция motorradonline.de. Если в прошлом инженеры стремились выдавить из четырех цилиндров четырехтактного двигателя больший крутящий момент, то сейчас речь идет о V12.

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Тогда инженеры Honda разработали V-образный двигатель с 4 овальными поршнями, которые в основном были идентичными 8 обычным поршням. В этом случае каждая камера сгорания имела 2 свечи и 8 клапанов. Каждый поршень имел по 2 шатуна. Так что формально – четыре цилиндра.

Это был трюк Honda, чтобы обойти правила гонок Чемпионата мира 1978 года: по сути, V4 - это V8. Фото: Honda

Honda NR 750 в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 1987 году была значительно мощнее конкурентов на 160 л.с. при 15 500 об/мин, но двигатель не прижился, и в конце концов овальные поршни были запрещены FIM.

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В Ferrari вернулись к "давно забытому старику". Патент 2025 демонстрирует совершенно новый подход к использованию овальных поршней. В патенте Ferrari сочетает хорошо известные, старые и ранее неудачные технологии в очень интересную смесь двигателей. Начиная снизу, с коленчатого вала, это в основном то же, что и у рядного шестицилиндрового двигателя, а шатуны смещены на 60 градусов.

Было выпущено с овальными поршнями всего 300 единиц Honda NR 750: 32-клапанный мотор и поныне считается техническим шедевром. Фото: Артуро Ривас

Ferrari превращает R6 в V12 с помощью шатунов вилки или, в этом случае, шатунов. Оба в основном описывают ножку шатуна с двумя отдельными ушками шатуна. Преимущество: 2 поршня и цилиндра могут быть установлены без смещения по продольной оси, поэтому они точно друг против друга.

И в этом случае Ferrari использует шатун с дополнительными поворотными подшипниками для вторичного шатуна, что позволяет получить более тупой угол крена цилиндра, а во-вторых, это может снизить давление поршня на стенку цилиндра.

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Пока неясно, движется ли этот двигатель в такой конкретной конфигурации когда-нибудь в серийное производство. Сомнительно, что мы увидим Ferrari с этим V12 на дороге в ближайшее время.

Если Ferrari создаст такой двигатель, он, вероятно, будет использовать только конфигурацию коленчатого вала двухрядного шестицилиндра, который теоретически не нуждается в балансировке массы в этой конструкции.

Изобретение Ferrari было зарегистрировано как V12, но сбудется ли что-нибудь из этого – мы не знаем. Фото: Ferrari

Пока компания Ferrari получила патент на новый тип двигателя с шатунами и овальными поршнями. Это теплое напоминание о большой и экзотической Honda NR 750. Потому что все методы, которые здесь сочетает Ferrari, были или старинны в мотостроении.

Выводы же делать рано, поскольку прожекты – это одно, а реальный продукт – совсем другое.