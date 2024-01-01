Заряженная Toyota стоит дороже, чем Porsche 911

Как отмечает Carscoops, Toyota обнародовала цены на GR Supra A90 Final Edition на некоторых европейских рынках. Финальная версия модели стала самой дорогой в линейке Toyota. Стоимость автомобиля в Германии составляет 142 800 евро, а во Франции – от 144 000 евро.

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Для сравнения, это на 14 100 евро больше, чем базовый Porsche 911 Carrera, и на 1 100 евро больше, чем новый 911 Carrera Turbo. GR Supra A90 Final Edition предлагается исключительно в черном цвете и отличается уникальным оснащением.

Изменения включают аэродинамический обвес с уникальным капотом с вентиляционными отверстиями, сплиттером и дополнительный углеродным спойлером. Также модель получила титановый выхлоп Akrapovic с двойными трубами. Финальное издание Supra ездит на 19-дюймовых передних и 20-дюймовых задних колесах с дисками Titanium Black. Общий вид дополняют красные тормозные суппорты.

Инженеры также установили регулируемую подвеску KW, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, обновленные тормоза от Brembo и изменили развал. В салоне стандартные кресла были заменены на ковшеобразные сиденья Recaro со спинками из углеродного волокна и красной алькантарой.

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3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW с турбонаддувом модернизировали. Он выдает 435 л.с. и 570 Нм крутящего момента, что на 95 л.с. больше по сравнению со стандартным силовым агрегатом. Мощность передается исключительно на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.