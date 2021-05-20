Американский автопроизводитель приложил все усилия, чтобы его электрический пикап приобрел такую же популярность, как обычный F-150, являющийся бестселлером своего класса в США.

Пикап F-серии в течение многих лет был самым продаваемым автомобилем в своем сегменте и одним из самых популярных автомобилей Америки в целом, а все свои надежды на будущее Ford воплотил в батарейном F-150 Lightning.

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Грузовик будет предлагаться в одной конфигурации кузова – четырехдверной SuperCrew с 5,5-футовым кузовом (1.67 метра). Именно такая версия самая популярная для обычного F-150. Три уровня комплектации Lightning сформируют основную линейку новинки: XLT, Lariat и Platinum, хотя также предусмотрена “коммерчески ориентирована базовая модель”.

Компания Ford предложит аккумуляторные батареи стандартного и расширенного объема, которые будут доступны в качестве опций для двух нижних комплектаций и будут базовым оснащением для комплектации Platinum. Пикап стандартно оборудован двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Базовая модель имеет мощность в 426 лошадиных сил, а у более мощных версий в запасе 563 лошадиные силы, но в обоих случаях крутящий момент составляет 1050 ньютон-метров крутящего момента. Для версии с большим аккумулятором Ford оценивает время на ускорение от 0 до 100 километров в час в 4 секунды.

Самый маленький из доступных аккумуляторов для F-150 Lightning обеспечивает до 370 километров пробега на одном заряде, а больший позволит преодолевать 480 километров. Существует несколько вариантов подзарядки. Мобильное зарядное устройство на 32 ампера является стандартным, а блок на 48 ампер-дополнительным. 80-амперный блок входит в комплектацию пикапа с аккумуляторным блоком расширенного диапазона, который также стандартно поставляется с двойным встроенным зарядным устройством для более быстрой подзарядки.

Некоторые показатели зарядки для версий со стандартным аккумулятором и увеличенным:

1 5% – 80% с помощью быстрого зарядного устройства уровня 3 мощностью 150 кВт: 44/41 минута;

15% – 100% при использовании 80-амперного Ford Charge Station Pro: 10/8 часов;

15% – 100% с использованием стандартного мобильного зарядного устройства на 32 ампер / 240 В: 14/19 часов.

Ford сотрудничает с Sunrun для установки зарядных устройств дома, в то время как на дороге Ford является частью сети EV America.

Фото: Ford F-150 Lightning / Ford

Электрический пикап также может отдавать энергию своих батарей для питания внешних устройств или даже дома. Базовая версия предложит 2,4 кВт мощности, доступной через восемь 120-вольтовых розеток переменного тока, расположенных в кабине, в кузове и переднем багажнике. Высшие комплектации могут увеличить мощность до 9,6 киловатта и получить две дополнительные розетки на 120 вольт плюс розетку на 240 вольт в багажнике. Ford отмечает, что пикап с 9,6-киловаттной системой, работающей через 80-амперную систему домашней интеграции Ford Charge Station Pro, может обеспечить средний дом в течение трех дней во время отключения электроэнергии. Система автоматически переключается между зарядкой и раздачей энергии в сеть.

F-150 Lightning со стандартным аккумулятором имеет максимальную мощность буксировки 3175 килограммов, а с аккумулятором расширенного диапазона – 4500. Полезная нагрузка составляет 900 килограммов с батареей стандартного диапазона и 815 кило с тяжелым блоком расширенного диапазона. Стандартный передний багажник под капотом имеет размером 400 литров и его можно вытаскивать. Пикап оснащен системой, которая измеряет нагрузку в кузове и, в соответствии с ним, определяет запас хода, на который может рассчитывать водитель.

У Lightning совершенно новая рама, а задняя подвеска – независимая. Внешние размеры мало чем отличаются от текущего пикапа с ДВС, однако колесная база у него на несколько миллиметров больше, а общая длина на 25 миллиметров меньше. Внутреннее пространство неизменно. Дорожный просвет – 22,6 сантиметра, также немного меньше, чем у обычного F-150.

Lightning предложит 12-дюймовую цифровую панель приборов, а более дорогие комплектации оснащены 15,5-дюймовым сенсорным экраном, работающий под управлением последней операционной системы Ford SYNC 4A. Будет предложена функция полуавтономного управления Ford BlueCruise, которая является частью пакета опций Co-Pilot360. Новая система помощи прицепной системе Pro Trailer Hitch Assist автоматически управляется, тормозит и ускоряется во время присоединения прицепа. Также для Lightning будет доступна функция "ключ в телефоне". Ford также обещает возможность предоставлять эфирные обновления программного обеспечения.

Цены на Ford F-150 Lightning начинаются с 52 974 долларов за версию XLT. Обещанная коммерческая модель, спецификации которой еще не раскрыты, будет стоить от 39 974 долларов. Во многих штатах покупателям доступны государственные субсидии, с которыми цена таких рабочих версий электропикапа составит около 30 тысяч долларов.

Производство электрокаров с открытым багажником начнется весной 2022 года, но уже сейчас дилеры Ford принимают заказы на F-150 Lightning с депозитом в 100 долларов.