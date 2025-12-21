Ford Fusion на аукционах США уже продают дешевле iPhone: актуальные цены и динамика

По данным страховых аукционов США, динамика цен на Ford Fusion в 2023–2025 годах демонстрирует четкий спад. Если в конце 2023 года средняя цена лота держалась около 1500–1600 долларов, то в ноябре 2025-го она снизилась до 1142 долларов. Это означает падение еще на 67 долларов только за последний месяц.

Как менялась цена Ford Fusion

График сервиса статистики автоаукционов США Autoastat показывает, что в конце 2023 года Fusion был на локальном пике. После резкого проседания в декабре цена в начале 2024 года частично восстановилась и весной снова превышала 1500 долларов. Однако уже с лета тренд изменился.

Во второй половине 2024 года стоимость постепенно снижалась, а в конце года произошло резкое падение - до уровня около 1200 долларов. Начало 2025-го не принесло ощутимого восстановления. Наоборот, рынок вошел в фазу стагнации с короткими отскоками, которые не меняли общей тенденции.

Осень 2025 года подтвердила: Ford Fusion на американских аукционах дешевеет. Ноябрь зафиксировал новый минимум за весь период наблюдения.

Почему Fusion дешевеет

Одна из ключевых причин - насыщение рынка. Ford Fusion много лет был массовой моделью в США, и после прекращения производства предложение на аукционах остается очень большим. В Украину и другие страны Восточной Европы уже завезены тысячи таких авто, поэтому ажиотажа больше нет.

Второй фактор - конкуренция со стороны других "американцев". Покупатели все чаще смотрят в сторону Toyota Camry, Mazda 6, Chevrolet Evanda или компактных кроссоверов, которые стали доступнее по цене.

Третья причина - общая усталость рынка от бензиновых седанов. Спрос постепенно смещается в сторону кроссоверов и электрифицированных моделей, тогда как классический среднеразмерный седан теряет привлекательность.

Что это означает для покупателей в Украине

Текущая средняя цена около 1140 долларов делает Ford Fusion одним из самых доступных вариантов для пригона из США. Даже с учетом доставки, растаможки и ремонта, финальная стоимость часто выглядит привлекательной на фоне европейских аналогов.

В то же время низкая цена на аукционе - это не гарантия выгодной покупки. За такими лотами часто скрываются авто с серьезными повреждениями или большим пробегом. Именно поэтому экономия на старте может легко превратиться в дополнительные расходы при восстановлении.

Вывод Авто24

Ford Fusion окончательно переходит в категорию "доступного американца". Для покупателей, которые ищут простой, понятный и относительно дешевый автомобиль из США, это хорошая новость. Но в то же время она означает и другое: рынок все четче сигнализирует о снижении интереса к этой модели в перспективе.