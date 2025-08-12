Ford готовит электропикап стоимостью до 30 тысяч долларо

Как отмечает Carscoops, Ford имеет масштабный план, включающий появление целой линейки доступных электромобилей. Первым таким станет четырехдверный пикап среднего размера, соответствующий модельному ряду ниже существующего F-150 Lightning.

Его производство начнется на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, через два года, а его стоимость составит 30 000 долларов. Ford говорит, что цена соответствует стоимости Model T столетия назад, скорректированной с учетом инфляции. Вполне возможно, новинка будет прямым конкурентом пикапа от Slate Auto.

Кроме того, автопроизводитель отмечает, что новинка будет иметь прижимную силу большую, чем у Mustang, а также, что она будет такой же быстрой, как Ecoboost Mustang, а значит будет иметь производительность на уровне 5 секунд до 100 км/ч. Что еще впечатляюще, Ford обещает, что салон четырехдверного автомобиля будет иметь столько же внутреннего пространства, сколько и внедорожник Toyota RAV4.

Электромобиль будет базироваться на совершенно новой гибкой электрической платформе, которая породит огромную семью других электромобилей. Судя по презентации Ford, некоторые из них будут очень отличаться от пикапа. Отмечается, что платформа способна вместить почти все: от двухместных фургонов до трехрядных внедорожников.

По сравнению с обычной платформой, новая архитектура имеет на 20% меньше деталей, на 25% меньше креплений, требует на 40% меньше заводских рабочих станций и сокращает время сборки на 15%, утверждает Ford. Компания планирует сократить расходы, оснастив пикап литий-железо-фосфатной батареей.

“Цифры говорят сами за себя. Возьмем, например, жгут проводов в новом среднеразмерном пикапе; он будет более чем на 1,3 километра (4000 футов) короче и на 10 килограммов легче того, что используется в нашем электрическом внедорожнике первого поколения”, - сказал Джим Фарли, глава компании Ford.

Ford Escape

“Мы черпали вдохновение из Model T – универсального автомобиля, который изменил мир. Мы собрали действительно блестящую команду в Ford и позволили им найти новые решения старых проблем. Мы применили первопринципную инженерию, расширяя границы физики, чтобы сделать управление автомобилем приятным и конкурентоспособным в доступности. Наша новая зональная электрическая архитектура открывает возможности, которых отрасль еще никогда не видела. Это не упрощенный автомобиль старой школы”, – сказал Даг Филд, главный директор Ford по вопросам электромобилей, цифровых технологий и дизайна.

Напоследок, появление нового поколения электромобилей Ford означает конец развития компактного внедорожника Escape компании, а также Lincoln Corsair, оба из которых сейчас собираются на заводе в Кентукки.