Ford Mustang Mach-E установил мировой рекорд запаса хода среди электромобилей

Как сообщает Tesla Club Ukraine, ссылаясь Autocar, рекорд установили 27 июля. Команда испытателей преодолела 916,74 километра, что примерно на 9 километров больше предыдущего рекорда, который установила в сентябре компания Zeekr. Тогда электромобиль преодолел по улицам Пекина 906 км.

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Сообщается, что на установление рекорда потратили около 24 часов. Стоит отметить, что маршрут, кем ехал электромобиль, включал дороги различного назначения для имитации цикла реальной эксплуатации.

Для установления рекорда выбрали Ford Mustang Mach-E, который был оснащен одним электродвигателем на задней оси и батареей емкостью 91 кВт-ч. Официальный запас хода по рейтингу WLTP, который указывает автопроизводитель, составляет 600 км.

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Стоит отметить, что этот Mustang получил некоторые доработки: его штатные 19-дюймовые колеса заменили на 18-дюймовые, обутые в специальную резину разработки Bridgestone с пониженным сопротивлением качению. Отмечается, что электрокроссовер преодолел более 30 км уже после того, как бортовая электроника сообщила об исчерпанном уровне заряда.