Ford отзывает 90 000 автомобилей из-за обрыва клапанов в моторах

В некоторых 2,7-литровых и 3,0-литровых двигателях EcoBoost V-6 могут сломаться впускные клапаны. Это приводит к катастрофическим последствиям для двигателя. Отзыв касается F-150, Bronco, Explorer, Edge, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator 2021-2022 годов.

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Обрыв клапана не распространенной поломкой – в документах, опубликованных вместе с отзывом, на National Highway на веб-сайте NHTSA упоминается 328 жалоб клиентов, 487 претензий по гарантии и 809 замен двигателей.

Расследование показало, что дефектные клапаны были изготовлены с использованием сплава под названием Silchrome Lite, который может стать хрупким, если он становится слишком горячим во время процесса обработки. Согласно документам об отзыве, в октябре 2021 года Ford перешел на другой сплав, который "менее восприимчив к перегреву во время машинного шлифования". Ford считает, что большинство клапанов, которые могут выйти из строя, уже вышли из строя, но компания продолжает большой отзыв.

Однако это исправление заставляет нас задуматься, поскольку нет никакого упоминания о замене потенциально неисправных клапанов. Согласно отзыву, дилеры Ford будут проверять затронутые транспортные средства, "чтобы определить общее количество циклов двигателя. Для транспортных средств, которые не соответствуют пороговому значению цикла двигателя, дилеры будут накапливать высокие обороты двигателя в минуту (об/мин) за процедуру обслуживания. Двигатели будут подлежат замене на транспортных средствах, которые не проходят накопления цикла двигателя".

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Представитель компании объяснил, что после немедленного отзыва владельцам транспортных средств, пострадавших, предлагается специальная программа удовлетворения потребностей клиентов. Если поломка впускного клапана произошла в течение 10 лет или 150 000 миль, владельцы имеют право на одноразовую замену двигателя.

Пресс-секретарь также сделал следующее заявление: "Наша цель - в первую очередь предотвратить возникновение проблем с качеством. Когда они случаются, мы сосредотачиваемся на быстром отзыве или обслуживании, чтобы предотвратить возникновение проблем у наших клиентов с наименьшими неудобствами. Мы гордимся тем, что наше качество достигло лучшего в своем классе уровня, и наше долгосрочное качество демонстрирует улучшение".