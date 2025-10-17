Ford выставляет на продажу уникальный GT из своего частного хранилища - впервые в истории бренда

На осеннем аукционе Barrett-Jackson 2025 в Скоттсдейле появится настоящая легенда - Ford GT Heritage Edition 2006 года с серийным номером 003, который ранее использовался самим производителем как маркетинговый и медиа-автомобиль.

Все вырученные средства Ford направит на реставрацию собственной коллекции Heritage, которая насчитывает более 500 исторических автомобилей.

Что это за экземпляр?

Этот GT украшен в фирменном Gulf Blue с оранжевыми акцентами - как homage победам Ford на Ле-Мане. Под капотом - 5,4-литровый V8 с нагнетателем, выдающий 500 л.с. и 678 Нм, в паре с 6-ступенчатой механикой и задним приводом - настоящая олдскульная динамика.

Вместе с автомобилем покупатель получит:

- Сертификат подлинности от Ford;

- Оригинальную книгу сборки, документирующую процесс производства конкретного экземпляра.

История с характером

Несмотря на музейный статус, этот GT не простаивал под чехлом. На его одометре - 13 574 километров пробега, а в отчете CarFax зафиксировано две незначительные аварии почти 20 лет назад - одно легкое столкновение сзади и инцидент с выездом в кювет. Оба случая были давно и качественно восстановлены, поэтому сейчас авто находится в отличном состоянии.

Это первый случай, когда Ford продает автомобиль из своего личного хранилища. И это не просто выставочный экспонат - это живая история бренда, которая может стать чьей-то собственностью.