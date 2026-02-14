Формула 1-2026: все ливреи представлены, первые тесты раскрыли много интересного

Главной неожиданностью финального дня первого этапа предсезонных тестов в Бахрейне стал 19-летний Андреа Кими Антонелли из Mercedes. Итальянец, который почти не ездил предыдущие два дня из-за технических проблем, наконец получил полноценную программу - 61 круг и лучшее время дня 1:33.669.

Джордж Расселл проехал 78 кругов и показал второй результат - 1:33.918. Льюис Хэмилтон замкнул тройку, преодолев 150 кругов со временем 1:34.209, хотя его день завершился досрочно из-за технической неисправности - семикратный чемпион мира даже возвращался в боксы пешком.

Утром именно Расселл задал темп сессии, опередив Хэмилтона более чем на две десятые секунды. В итоге Mercedes стабильно выглядел самым быстрым в течение дня. Но есть нюанс: в паддоке все больше говорят, что “Серебряные стрелы” не показывают реальную скорость и играют в психологию. Часть экспертов убеждена - запас у них еще есть.

Red Bull, McLaren и Ferrari

Оскар Пиастри провел самый продуктивный день тестов - 161 круг, что стало лучшим показателем среди всех пилотов. Он показал четвертое время, подтвердив, что McLaren серьезно провел подготовку к новому сезону. Пара Red Bull - Макс Ферстаппен и Исак Хаджар, проехали более 50 кругов каждый. Ферстаппен завершил день в топ-6. Ferrari также выглядит конкурентной, и вместе с Red Bull входит в группу главных преследователей Mercedes.

Aston Martin в кризисе: проблемы с мотором Honda

Зато Aston Martin переживает настоящий кошмар. Ланс Стролл завершил день лишь 16-м, отстав почти на пять секунд от Антонелли. И дело не только в скорости. Команда снова столкнулась с проблемами силового агрегата Honda.

По слухам, двигатель не может превышать 11 000 об/мин на восьмой передаче - иначе возникает риск поломки. В итоге Стролл большую часть дня провел в паддоке, а Aston Martin стала единственной командой, которая так и не преодолела 100 кругов за день. Для команды, которая пригласила Эдриана Ньюи и готовится к новой эре, это тревожный сигнал.

Скандал вокруг двигателя Mercedes

Параллельно разворачивается еще одна история - спор о компрессионном соотношении двигателя Mercedes. FIA уже заявила, что работает над решением этой проблемы, поскольку конкуренты поставили под сомнение соответствие силовой установки регламенту.

Речь идет о возможном преимуществе в эффективности и мощности. Федерация хочет избежать ситуации, когда сезон стартует под знаком протестов и технических апелляций. Но сам факт дискуссии добавляет напряжения перед Гран-при Австралии.

Ферстаппен: “Это Formula E на стероидах”

Во время тестов Макс Ферстаппен не сдерживался в формулировках. Четырехкратный чемпион назвал новые болиды “Formula E на стероидах”, намекая на чрезмерную зависимость от управления энергией. Дело в том, что новый регламент ввел новые требования к силовым установкам на базе 1,6-литрового турбодвигателя V6, и теперь мощность системы распределяется поровну между ДВС и электрической составляющей. По словам звезды Red Bull, новые машины стали менее “интуитивными” и менее увлекательными для вождения.

Середина пелетона удивляет

Haas продемонстрировал хорошую надежность и темп, Racing Bulls, Alpine и Audi выглядят стабильно. Williams наверстал пропущенный шейкдаун в Барселоне и также набрал километраж. Cadillac пока ищет баланс, а Франко Колапинто с Alpine едва не разбил машину во время тренировки стартов.

Вывод: иерархия еще не определена

Тесты традиционно не дают полной картины. Программы разные, объемы топлива разные, карты прошивки двигателей - тоже. Но несколько вещей уже понятны:

Mercedes выглядит очень уверенно;

Red Bull, McLaren и Ferrari рядом;

Aston Martin имеет серьезные проблемы;

регламент 2026 года уже вызывает споры;

Сезон стартует 8 марта в Мельбурне. И, похоже, интриги будет больше, чем ожидалось.