Формула 1: Гран При Бразилии оказался богатым на происшествия

ФОТО: Motorsport.com|
Шарль Леклер на дождливую "Интерлагоси"
Гран При, кроме обычного заезда, также предусматривал субботнюю спринтерскую гонку, которая прошла достаточно типично для текущего сезона. Максимальное количество очков получил Ландо Норрис. Вторым стал Оскар Пиастри, а третьим – Макс Ферстаппен.
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Однако самые интересные события начались позже. Основная квалификация на гонку не смогла состояться в субботу из-за сильного дождя. Дирекция гонки несколько раз откладывала старт сессии, пока вообще не перенесла ее на воскресенье.
Из-за этого, время старта гонки также было перенесено на 2,5 часа. Однако на следующий день условия на трассе также было трудно назвать комфортными для пилотов. Однако, квалификация началась по графику и была остановлена красными флагами аж 5 раз - гонщикам было трудно пилотировать при таких условиях и они часто попадали в аварию.
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Из-за этого, были разбиты или повреждены болиды Ленса Стролла, Карлоса Сайнса, Фернандо Алонсо, Франко Колапинто и Алекса Албона. Болид последнего был настолько поврежден, что механики не успели восстановить его. На авто Сайнса механики Ferrari заменили элементы трансмиссии, поэтому он стартовал с пит-лейн.
Победителем квалификации стал Ландо Норрис. В то же время Макс Ферстаппен не успел показать время круга втором сегменте и выбыл на 12 отметке, однако стартовал только с 17 позиции, ведь получил штраф за замену компонентов силовой установки.
Основная гонка также прошла в дождливых условиях. Поэтому еще на подготовительном круге происходил настоящий хаос. Лэнс Стролл вылетел за пределы трассы и застрял в гравийной ловушке, тем самым вызвав перенос процедуры старта еще на 10 мин.
Впоследствии Норрис нарушил стартовую процедуру, сдвинувшись с места, когда старт был отменен. За ним последовали еще три – гонщика Джордж Рассел, Юки Цунода и Лиам Лоусон, тогда как другие пилоты остались на стартовой решетке.
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После старта Джордж Рассел опередил Норриса в борьбе за лидерство. Такой порядок сохранялся вплоть до 27 круга, когда происходила авария Нико Хюлькенберга (впоследствии его дисквалифицировали из-за несанкционированного выезда на трассу). Поэтому на трассе появился автомобиль безопасности и некоторые пилоты выполнили пит-стоп, тогда как лидеры Рассел и Норрис поехали на пит-стоп в момент, когда был поднят зеленый флаг.
На 32 круге разбился Франко Колапинто и дирекция остановила гонку. Это позволило Ферстаппену и обоим пилотам Alpine – Пьеру Гасли и Эстебану Окону, который возглавил пелетон, заменить резину не теряя времени на пит-стопе. После рестарта Макс обошел Окона и сохранил лидерство до конца заезда.
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Таким образом Ферстаппен получил драгоценные очки, что увеличили его преимущество над Норрисом в личном зачете, а пилоты французской команды получили первый подиум в сезоне. Следующий этап Формулы-1 состоится в Лас-Вегасе 21-23 ноября.