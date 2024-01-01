Формула 1: как финишировали на Гран-при Японии новички

Некоторые фанаты “королевы автоспорта” могут назвать нынешний этап в Японии скучным. Основной заезд в воскресенье действительно был достаточно скромным на события. Однако, накануне Гран-при произошло несколько интересных изменений.

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В частности, после этапа в Китае, который, к слову, выиграл Оскар Пиастри, команда Red Bull решила отдать место второго пилота японцу Юки Цуноды, а Лиама Лоусона отправить обратно в младшую команду Racing Bulls. По слухам, на такой замене накануне этапа в Японии настаивало руководство Honda.

Несмотря на это, по результатам квалификации Лиам Лоусон уже за рулем болида Racing Bulls получил 14 позицию и опередил Юки Цуноду на Red Bull, что квалифицировался лишь пятнадцатым. Однако в гонке Цунода финишировал двенадцатым, а Лоусон – только на 17 позиции.

В то же время Макс Ферстаппен, получивший поул-позишн, смог удержать лидерство на первых кругах гонки. Ландо Норрис пытался выйти вперед с помощью тактических хитростей, в частности благодаря раннему пит-стопу. Однако команда Red Bull вовремя среагировала и также позвала своего пилота в боксы. В результате на выезде с пит-лейн между Ландо и Максом едва не произошел контакт.

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Также следует отметить и новичков сезона – пилотов Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли, Racing Bulls Исака Аджара и Haas Оливера Бермана. Они смогли финишировать в первой десятке и получили 8, 4 и 1 очко соответственно. Следующий этап Формулы 1 состоится уже в этот уикенд в Бахрейне.