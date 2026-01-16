Формула-1 входит в новую эпоху: Red Bull и Racing Bulls показали свои ливреи на 2026 год

Новый облик болида получил более глянцевое покрытие и явные отсылки к дебютным сезонам команды образца 2005–2015 годов, сообщает Auto24. Ключевую роль снова играет белый цвет, ведь именно он делает фирменный логотип Red Bull более контрастным и заметным, но в то же время добавляет современной графики и четких линий.

Этот шаг символический - в 2026 году Red Bull переходит в новую техническую реальность, впервые используя заводские силовые агрегаты Ford, созданные на базе Red Bull Powertrains в Милтон-Кинзе.

Конец “золотой эпохи” и новый состав пилотов

Изменения коснулись не только болида. Сезон-2026 станет первым без ключевых фигур, которые формировали команду в течение десятилетий. В течение 2025 года Red Bull покинули Кристиан Хорнер и Хельмут Марко - люди, без которых сложно представить предыдущие чемпионские годы. Кроме того, напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена стал француз Исак Хаджар. После яркого дебютного сезона в Racing Bulls он получил шанс в главной команде.

Презентация в Детройте и детали новой ливреи

Официальный показ новой ливреи Red Bull состоялся в Детройте - в городе, что символично подчеркивает партнерство с Ford. В дизайн интегрированы логотипы Ford Racing, а также новый шрифт номеров пилотов. Правда, на сцену вывели только шоу-кар. Полноценный болид RB22 дебютирует уже во время предсезонных тестов, где и станет понятно, насколько агрессивным будет новый технический подход команды.

Racing Bulls оставляют любимый белый стиль

Младшая команда Racing Bulls решила не экспериментировать радикально. Белая окраска болида, что в 2025 году быстро стала любимцем большинства фанатов, сохранена и на сезон-2026. Основной визуальной новацией стало добавление синих акцентов по периметру автомобиля - еще один намек на техническое сотрудничество с Ford. Дизайн остался минималистичным, но получил более четкий и “заводской” вид.

Новые роли в команде и ставка на молодежь

Лиам Лоусон готов провести второй полный сезон и теперь выполняет роль лидера Racing Bulls. Его напарником стал единственный новичок чемпионата-2026, британец Арвид Линдблад, которого в системе Red Bull уже считают будущей звездой.

Команду и в дальнейшем возглавляет дуэт менеджеров - генеральный директор Питер Байер и руководитель команды Алан Пермейн. К слову, силовой агрегат Ford получил символическое название DM01 в честь соучредителя Red Bull Дитриха Матешица.