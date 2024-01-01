Французский багги Fardier Rider можно подвесить на вертолет и транспортировать к месту назначения

Изучение опыта украинской армии в применении легких багги и подобного типа техники побуждает армии мира брать на вооружение технику, отвечающую меняющимся потребностям современной войны и военной логистики.

Rider разработан по заказу французских сил специального назначения и парашютных бригад. При необходимости этот двухместный автомобиль благодаря своим размерам и небольшой массе транспортируется вертолетами к месту высадки, в т.ч. на подвеске.

В наземных операциях, как сообщает Unac на своем сайте, он подходит для гибкого развертывания в поле, позволяя участникам боевых действий быстро и эффективно загружать свое имущество.

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Его грузоподъемность достигает 900 кг, но ее можно увеличить дополнительно на 400 кг с помощью прицепа. Это делает его неплохим транспортным средством для транспортировки оборудования.

Автомобиль может быть оснащен двумя пулеметами калибра 7,76 мм. Один сверху на турели, а второй – впереди у пассажира. В этом случае экипаж состоит из трех человек. Кроме этого, к штатному вооружению может добавляться миномет Mo120 RT, который этот багги-малыш тянет на буксире, а боекомплект к нему везет в багажнике позади двух кресел.

Десантно-разведывательный Fardier Rider в разных версиях использования. Фото: Unac

Даже с прицепом это довольно манёвренный транспорт. При пустой массе 1000 кг и разрешенном полном весе 1900 кг его размеры в длину 2,6 м, ширину 1,6 м и высоту 1,9 м позволяют хорошо маскироваться в складках местности.

Для расчистки завалов из деревьев или эвакуации под огнем пикапов, багги или носилок с раненым автомобиль оснащен лебедкой с текстильным тросом. Такой канат способен выдерживать нагрузку в 1,8 тонны.

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Неплохие тяговые и скоростные характеристики загруженной машине с прицепом или без него обеспечивают двигатель Caterpillar мощностью 60 л.с. и вездеходные шины с высоким протектором.