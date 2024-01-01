Фура Farizon Xinghan Н в алкогольном режиме дает нулевой уровень выбросов, не говоря уже об электрическом ходе

Концерн уже несколько лет разрабатывает грузовики с двигателями на метиловом спирте, то есть популярном метаноле. Первые подвижные прототипы были представлены три года назад, некоторые версии появлялись и в нынешнем году и даже тестировались на европейском континенте.

Метаноловый привод показал хороший результат на практике и китайцы надумали добавить к нему еще и электрический двигатель, создав спирто-электрический гибрид. Об этом сообщает 40ton.net.

Читайте также Geely и BYD разработали системы PHEV с общим запасом хода в 2000 км

Новая форма привода на тягаче под названием Farizon Xinghan Н оказалась оправданной и переросла в реальный продукт, который уже будет идти на реализацию.

Первым элементом гибридной версии является двигатель внутреннего сгорания объемом всего 6 литров, развивающий 245 л.с. и приспособленный для сжигания как традиционного топлива, так и метанола. Классическое топливо предназначено для поддержания холодного запуска и работы при низких температурах, тогда как при оптимальных условиях в цилиндры поступает только метанол.

Вторым элементом этой системы является электродвигатель, обеспечивающий 517 л. с. постоянной мощности или 598 л. с. мгновенной максимальной мощности. Его задача в поддержании двигателя внутреннего сгорания в моменты наибольшей нагрузки, благодаря чему грузовик должен достичь хорошей динамики.

Читайте также Renault и Geely объединились для создания новых двигателей

В сравнении с грузовиками, работающими исключительно на метаноле, эта комбинация небольшого двигателя внутреннего сгорания и электрического агрегата обеспечит примерно на 25 процентов меньший расход топлива. В частности, это будет около 76 литров метанола на 100 километров.

На первый взгляд, такая стоимость может показаться чрезвычайно высокой, но метанол на самом деле является дешевым топливом, в Китае он примерно в четыре раза дешевле дизельного горючего. В результате расходы на заправку ниже, чем в среднестатистических дизельных грузовиках.

Читайте также Geely инвестирует более миллиарда евро в польский завод по производству электромобилей

Китайцы заявляют запас хода примерно в 1500 километров. Об упомянутом расходе говорится на сайте производителя. Пока такой показатель недостижим ни одному полностью электрическому грузовику. При этом магистральный тягач имеет экологический характер, поскольку сжигание метанола получается очень чистым.



По сравнению с обычным дизелем он выбрасывает на 80 процентов меньше оксидов азота и почти на 100 процентов меньше твердых частиц. Если используется алкоголь экологического происхождения, выбросы CO 2 вообще устраняется.

Фото: Geely