Гаага окружена войсками, армейская техника продолжает прибывать

Накануне знакового форума, который будет проходить в Гааге 24 и 25 июня, армейские грузовики подвозят в заранее определенные места разнообразное оборонное оборудование. Среди основных доставленных грузов замечено радарные системы, рулоны колючей проволоки и комплексы противовоздушной обороны.

О появлении транспортно-логистических, командно-штабных, патрульных военных машин, мобильных комплексов ПВО сообщил Transport Online. Поток машин оборонного ведомства не спадает. Полиция тоже подтягивается.

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В местной прессе, на радио и телевидении, а также на интернет-ресурсах прозвучала информация, что размещенные в стратегических местах транспортные средства временно определены как военная территория с соответствующим статусом режимных объектов.

На саммит НАТО в Нидерланды прибудут чиновники, министры и высокопоставленные военные представители нескольких десятков стран. Для обеспечения безопасности во время этого международного мероприятия Министерство обороны тесно сотрудничает с полицией, муниципалитетами и другими службами безопасности.

До саммита НАТО еще несколько дней, а зона его проведения уже под усиленной охраной с земли и воздуха. Фото: VRPress

Ожидается, что на форум Альянса прибудут главы европейских государств, а также президент США. Гостем саммита будет президент Украины Владимир Зеленский, который принял приглашение организаторов и должен выступить на этом мероприятии.

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Представители украинской делегации уже получили номерные знаки регистрации транспортных средств, изготовленные специально к форуму. Они именные, кроме обозначений символики НАТО, имеют маркировку о принадлежности к стране-участнице форума.