GAC Hytec SSR установил рекорд Гиннеса со скоростью 213,5 км/ч в дрифте

Мировой рекорд был сертифицирован в категории “Самый быстрый дрифт электромобиля” Книги рекордов Гиннеса. Для его фиксации автомобиль должен был сохранять угол скольжения не менее 30 градусов и превышать скорость 207 км/ч в течение не менее 50 метров. Hytec SSR превзошел эти требования, зафиксировав официальный результат 213,5 км/ч.

Рекордный дрифт выполнил профессиональный пилот Е Чжичен, который отметил, что попытка требовала идеальной синхронизации между системами управления автомобиля и действиями водителя. По словам представителей GAC Aion, попытку сняли во время специальной тестовой сессии. Видео будет представлено в короткометражном фильме, посвященном 15-м Национальным играм Китая. Председатель GAC Group Фэн Синья назвал это достижение “вехой для китайской высокопроизводительной электромобильной инженерии”.

Hytec SSR был представлен в конце 2022 года как первый серийный электрический суперкар GAC под суббрендом Hyper, который в 2024 году получил новое имя - Hyptec. Модель доступна в трех версиях - Standard, Ultimate и Track, по цене от 1,286 до 1,686 миллиона юаней (примерно 176 000–231 000 долларов).

Суперкар оснащен трехмоторной системой с передним синхронным двигателем с постоянными магнитами (пиковая мощность 320 кВт) и двумя задними агрегатами (на 260 и 320 кВт). Суммарная пиковая мощность превышает 900 кВт (1223 л.с.), что позволяет SSR разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды и развивать максимальную скорость 251 км/ч. Сила ускорения делает модель одной из самых быстрых серийных электромобилей современности.

К слову, общий мировой рекорд скорости дрифта принадлежит японскому пилоту Масато Кавабати, который в 2016 году установил его за рулем Nissan GT-R R35, достигнув впечатляющих 304,96 км/ч. Несмотря на это, Hytec SSR стал первым электромобилем, который вошел в эту элитную категорию рекордсменов, подтвердив потенциал электротяги даже в мире высокоскоростного дрифта.