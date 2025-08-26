GAC показала интересный концепт для пустынных гонок

Спорткары, вдохновленные ралли, похоже, становятся новым трендом после успеха Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato. Как рассказывает Carscoops, компания GAC Design показала концепцию Hyptec SSR Baja. Как следует из названия, модель вдохновлена GAC Aion Hyper SSR, но получила прочный дизайн, чтобы обеспечить “бескомпромиссную производительность в условиях пустынных и песчаных гонок”.

Компания не раскрыла много деталей, но заметно, что автомобиль имеет поднятую подвеску и массивные внедорожные шины. Также есть большой задний спойлер и платформа для двух запасных колес. Двери-бабочки скрывают минималистичный кокпит с каркасом безопасности и стильными спортивными сиденьями, напоминающие дизайн Recaro CS Spectrum.

Среди других особенностей – квадратный руль, узкая цифровая панель приборов и система пожаротушения. Компания GAC также сообщила, что концепт имеет сетку безопасности, что меняет цвет, обивку из алькантары и открытое углеродное волокно.