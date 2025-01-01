Где 3D-разметка разрешена, где запрещена и что имеем в Украине: исследование Авто24

Технология не новая, уже с десяток лет практикуется в США, лет пять-семь назад массово начала внедряться в странах Европы, не так давно пришла в Азию.

Даже далекие Австралия и Новая Зеландия не только внедрили такую методику маркировки, но и стали законодателями моды в дорожной 3D-графике – там не ограничились пешеходными переходами.

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Новые 3D-переходы – это, по сути, оптические иллюзии, нарисованные на поверхности дороги. Добавив наклонные тени к обычным прямоугольным белым разметкам, под определенным углом они внезапно кажутся такими, будто зависают на несколько сантиметров над землей.

Игра белого, серого и черного цветов создает трехмерный эффект. Фото: AFP Philippe Huguen

Конечно, нанесение такой разметки вдвое дороже традиционной дорожной маркировки. Времени для "рисования" также затрачивается больше, потому что дорожники должны нанести графику упомянутых цветов с соблюдением всех углов и пропорций узора.

Берлин говорит дорожному 3D-стилю "нет!"

В столице Германии узаконивание трехмерной разметки пробуксовывает уже давно. Дорожники Берлина рассматривали такую форму обустройства пешеходных переходов еще в 2018 году, экспериментально даже пробовали создать соответствующую графику в нескольких местах, но юридические препятствия помешали ее реализации.

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Попытки наносить "зебру" по трехмерной схеме графики оказались тщетными, поскольку закон Германии о дорожном движении (StVO) не позволяет так оформлять пешеходные переходы. Все должно соответствовать нормативной базе, в которой точные размеры и характеристики нанесения линий четко прописаны.

Зебра-переход города Шмалькальден в зоне 30 км/ч. Попытки в Берлине, Брауншвейге и Кельне были отклонены, но Фирзен и Эссен (Северный Рейн-Вестфалия) проявили заинтересованность. Фото: сайт lvz.de и Jan Huebner

Трехмерный пешеходный переход сначала должен быть признан официально, чего еще не произошло. Кроме того, прозвучало опасение, что искусственные визуальные преграды могут привести к внезапному торможению и столкновений сзади.

Вот так инициативу отклонили. 3D-разметка "не рассматривается как потенциальное средство повышения безопасности дорожного движения", – четко дали понять чиновники, ссылаясь на многочисленные правовые препятствия.

Спустя семь лет вопрос о 3D-стиле снова встал: оптическая иллюзия должна успокоить движение транспорта на перекрестке в Берлине. СДПГ Фридрихсхайн-Кройцберг (это микрорайон Берлина) подала предложение по трехмерному переходу. Если эта организация добьется своего, то пешеходный переход на углу Фридрихштрассе вскоре получит трехмерный вид в тестовом режиме.

В это пока мало верится. В свое время попытки в Шмалькальдене провалились, поскольку Администрация земли Тюрингия жаловалась, что такая разметка нарушает закон Германии о дорожном движении.

Не узаконено, но и не запрещено

Тем временем в ряде европейских стран 3D-маркировка получает распространение. Пример показала Австрия. Там первый 3D-пешеходный переход появились в городе Линц, затем мода на такую маркировку пришла в Феклабрук и Зальцбург, не удержались от подобного и дорожники в столичном регионе Граца.

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Австрийский совет по безопасности дорожного движения считает трехмерные "зебры" будущим безопасности пешеходов Фото: Okalin GmbH

Во Франции первый пешеходный переход в такой графике протестировали власти в Сизуане, коммуна на севере страны. Там для пробы взяли перекресток с пешеходными переходами возле школы. Игра белого, серого и черного цветов создает трехмерный эффект, который воспринимают водители, движущихся впереди.

В небольшом городке на северо-западе Исландии Исафьордури поддержали идею нарисовать трехмерный пешеходный переход. Там это по просьбе городских властей осуществили компанией по дорожной разметке Vegamálun GÍH.



Такая инновационная инициатива внедрена как эксперимент, целью которого является проверить, может ли трехмерный пешеходный переход быть эффективной альтернативой лежачим полицейским.

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Первая 3D-"зебра" в Хорватии заявилась на одном из перекрестков города Карловац, что в каких-то полусотне километров от Загреба. Там воображаемая визуальная преграда на пешеходном переходе также реально замедляет движение транспорта, поскольку водители видят впереди преграду. Подобные "зебры" нанесены в нескольких городах Словении.

Хорватская 3D-дорожка даже в сумерках при уличном освещении свой трехмерный эффект не теряет. Фото: Kristina Stedul Fabac

Пешеходы во втором по величине городе Дании Орхус ходят как в воздухе. Там осенью 2021 года началось тестирование 3D-переходов. Смотри интересное видео здесь. Цель понятна: убедить автомобилистов и велосипедистов замедлиться и уступить дорогу пешеходам, проезжающих мимо.



Украина в 3D-стиле опередила европейские города

Как это ни странно звучит, но едва ли не одними из первых на европейском континенте начали наносить пешеходную 3D-графику в Украине. Дело начали в Днепропетровске (2012 г.), Киеве (2015 г.) и Сумах (2016 г.)

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В тогда еще не переименованном Днепропетровске (Днепр – с 2016 г.) разметку нанесли на пешеходном переходе через дорогу, ведущую в аэропорт. Там ради эксперимента маркировку сделали в трехмерной технологии – из красного, желтого и белого цветов. Цель одна – создать на асфальте иллюзию объемных препятствий.

Еще перед началом учебного года в 2015-м специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" отошли от типовых схем по организации дорожного движения и разнообразили дорожную графику в зоне перехода. Благодаря им первый 3D-переход появился на улице Западной, что в Соломенском районе столицы.

Десять лет назад в столице Украины появился пешеходный переход в 3D-стиле, но первым за три года до того был Днепропетровск. Фото: "Киевавтодор"

Инновационная разметка появилась возле открытого детсада № 383. Дорожники использовали там не классические для мировой практики черный, серый и белый цвета, а черный, белый, синий и желтый. Получилось оригинально и результативно – водители сосредотачиваются и четче реагируют на возможные опасности при пересечении дороги пешеходами, в том числе детьми.

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В Сумах на проблемном участке стоянки, где ученики школы №9 переходили проезжую часть, летом 2016 нанесли такую разметку. Это была экспериментальная попытка привлечь внимание водителей визуальной преградой на ул. Харьковской возле магазина BILLA.

Правда, в Сумах, Киеве и Днепре подобные 3D-рисунки "зебры" противоречат ПДД и не соответствуют утвержденным нормативами по размерам и цветовой гамме (см. видео ниже). Это то, с чем сейчас столкнулся Берлин.

Ни в Германии, ни в Украине внесения изменений в нормативные документы и ПДД по 3D-разметке не делали. Маловероятно, что будут какие-то новые толкования в ближайшее время. В украинских Правилах дорожного движения говорится только о трех видах наземных пешеходных переходов, разметки к ним и ни в одном из них трехмерная графика не упоминается.

В Австралии ничего противозаконного в 3D-разметке не видят

В этой материковой стране пошли еще дальше. Там в 2025-м на дорогах Аделаиды в рамках нового проекта ученых Центра исследований автомобильной безопасности (CASR) местного университета и дорожной службы Центра исследований автомобильной безопасности (CASR) появилась новая версия разметки "зубы дракона". Проект направлен на замедление движения автомобилистов в оживленных пригородных деловых и пешеходных зонах.

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Для создания "оптической иллюзии" были установлены сине-белые треугольники в 3D-стиле. Они сообщают водителям о приближении к зоне со скоростью 40 км/ч и высокой пешеходной активностью.

Инновационный новый дизайн может быть развернут по всей стране, если тестирование будет успешным. Фото: Supplied

Разметка состоит из серии простых треугольников, расположенных вдоль обеих сторон полосы движения, ведущей к участку со скоростью 40 км/ч. Эти треугольники будто зависают над поверхностью дороги благодаря визуальной иллюзии. Ожидается, что намеренно разработанное изменение промежутка между последовательными фигурами и их размера еще больше повлечет эффект успокоения дорожного движения.

Дизайн 3D-маркировки "зубов дракона" от Центра исследований автомобильной безопасности Университета Аделаиды на Magill Road. Фото: CASR

Подобные 3D-разметки были успешно внедрены в Сингапуре, в частности на въездах в зоны со скоростью 30 км/ч, которые часто посещает большое количество пешеходов, особенно пожилых людей и детей.

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Вообще Сингапур пошел своим путем. Там разработана специальная конфигурация разметки (см. видео ниже), что как бы сужает дорогу и это заставляет водителей замедлять движение. Это делает улицу безопасной для жителей этой общины, особенно для пожилых людей. Сейчас в Сингапуре есть четыре зоны с 3D-разметкой. Другие три находятся в серебряной зоне Вампоа Драйв.

Широкий спектр других 3D-разметок также используется во всем мире для снижения скорости или передачи предупреждающих сообщений. В основном маркировка идет для обозначения пешеходных переходов.

Деньги на ветер?

Классические "зубы дракона" в 3D-стиле пока редкое явление. В Европу они могут прийти, но это будет только при условии, что европейское законодательство унифицирует в ПДД новые нормы по 3D-графике в разметке. Здесь даже обычную “зебру” в трехмерную дорожную графику не спешат вписать.

Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что подобные методики эффективны только на первых порах и в основном действуют на приезжих водителей, потому что местные быстро привыкают к таким "рисункам" и со временем перестают реагировать на виртуальные трехмерные преграды, нанесение которых вдвое дороже и значительно дольше по времени построения.