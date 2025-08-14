Мобильные сканеры с искусственным интеллектом будут препятствовать контрабанде на границе с Польшей

По сообщению Государственной таможенной службы Украины, еще четыре пункта пропуска на украинско-польской границе будут оснащены такими комплексами. Подобные системы уже введены в эксплуатацию на некоторых МАПП с другими странами Евросоюза.

Мобильные комплексы законтрактованы в рамках Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи (2015 год). Отгрузка нынешней партии британских сканеров будет адресной – для пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Читайте также Таможенники дистанционно будут проверять фуры на содержание контрабанды

"Их назначение – усиление таможенного контроля, эффективная борьба с контрабандой и ускорение процедур оформления грузов", – отметили в Гостаможслужбе.

Как показывает практика, внедрение мобильных сканирующих систем такого уровня позволит значительно повысить эффективность таможенных процедур, уменьшить время проверки грузовых транспортных средств и повысить уровень безопасности границы.

Фото: Гостаможслужба Украины

"Особенностью этих мобильных сканирующих систем является возможность применения искусственного интеллекта для анализа изображений, что уменьшает риск влияния человеческого фактора при контроле. Кроме того, оборудование способно сканировать как легковые автомобили, так и микроавтобусы", – отметил заместитель директора Департамента по вопросам технических средств таможенного контроля Дмитрий Кужелевич.

В коротком извещении Гостаможслужбы не сообщается модель сканирующего комплекса и ее характеристики, но по фото видно, что это, вероятнее всего, Varex VXM6. Надстройка комплекса с рамкой сканирующего портала размещена на трехосном шасси Mercedes-Benz Actros 2546 6x2.

Читайте также На границе будут работать мобильные сканеры на шасси Mercedes-Benz Actros

Напомним, производитель сканеров Varex Imaging Corporation является одним из мировых лидеров в сфере производства рентгеновских детекторов, источников излучения и решений для визуализации, используемых в медицине, промышленности и сфере безопасности. Продукция компании поставляется в более 150 стран мира и известна своим высоким качеством и надежностью.

Фото: Гостаможслужба Украины