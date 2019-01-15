09:30, 15 января

Обслуживание и ремонт автомобиля без запчастей невозможен. Для многих мелких СТО это огромная проблема, поскольку они зависят от внешних поставщиков. Но если ремонтом и снабжением запчастей занимается одна и та же компания, проблем с поиском деталей не возникает.

В зависимости от происхождения и способов продажи все автомобильные запчасти можно разделить на три главных типа – оригинальные, неоригинальные (фирменные) и подделки (низкого качества).

Оригинал или неоригинал?

Оригинальные запчасти – это детали, поставляемые непосредственно с завода производителя автомобилей в заводской упаковке с фирменной маркировкой. Такие запчасти являются абсолютно идентичными тем, которые стоят на автомобиле, сходящем с конвейера завода. Покупая такую деталь, можно быть на 100% уверенным, что она является качественной, и будет служить долго.

Оригинальные запчасти выпускаются как самими автопроизводителями (кузовное железо, детали салона), так и сторонними заводами, (все расходники, стекла, оптика). Каждая поступившая на завод деталь проходит дополнительный контроль. Но у оригинальных запчастей есть один недостаток – относительно высокая цена. Разница в цене между идентичными оригинальными и неоригинальными деталями может быть существенной.

Неоригинальные, или фирменные запчасти – продукция, выпускаемая другими заводами непосредственно для рынка автозапчастей.

Неоригинальные запчасти можно разделить на несколько типов. Наиболее качественные – запчасти тех же производителей, которые поставляют свою продукцию на конвейеры автопроизводителей. Как правило, это крупнейшие предприятия развитых стран под известними марками Bosch, Mann, Hella, Philips, Continental. Каждая из этих компаний является мировым лидером в своей сфере деятельности и качество производимых ими деталей не вызывает сомнений. Покупая такую деталь, не приходится переплачивать за брэнд автопроизводителя, а качество деталей почти такое же, как у оригинальных.

Существуют также запчасти европейских и японских производителей, поставляющие свою продукцию только на рынок автозапчастей. Качество деталей данных производителей так же довольно высокое, но цена еще ниже, чем у более именитых компаний из первой группы.

Запчасти малоизвестных компаний из Тайваня и Китая существенно дешевле своих немецких и японских аналогов, но их качество ниже. Как правило, они служат мало, и менять их приходится часто. Так что устанавливать их из побуждений экономии не стоит.

В итоге получаем, что оптимальным вариантом при выборе запчастей являются неоригинальные запчасти известных мировых производителей – приемлемая цена при высоком качестве. Оригинальные запчасти следует покупать, если автомобиль находится на гарантии. К покупке дешевых деталей можно прибегать лишь в случае крайней необходимости.

Дать потребителю выбор

Важно, чтобы на СТО, которая ремонтирует автомобиль, давали возможность выбора запчастей – оригинальную или неоригинальную. И очень неплохо, чтобы в наличии были несколько видов деталей от разных производителей. В Корпорации УкрАВТО существует возможность выбора разных видов запчастей за счет специально созданной структуры дистрибуции запчастей. Всего в арсенале компании более 45 различных брендов автозапчастей.

Во главе этой структуры стоит Центральный склад Дистрибьюторских компаний. В нем хранят детали официальные дистрибьюторы автомобилей, которые также являются и импортерами оригинальных запчастей – “АвтоКапитал”, “Гранд Автомотив”, “Фалькон-Авто”, “Дженерал Авто Груп”, ”Си Эй Автомотив”. Также на данном складе хранятся запчасти компании ЗИП-Авто, которая поставляет в нашу страну оригинальные и неоригинальные запасные части других брендов, дополнительное оборудование, различные расходные и лако-красочные материалы. На центральном складе постоянно присутствует более 100 тысяч наименований запчастей на сумму более трех миллионов гривен.

Центральный склад, расположенный в Киеве, представляет собой крупнейший современный складской комплекс площадью более 20 тыс. м2, оснащенный современным складским оборудованием. На территории логистического центра расположен таможенный пост “Столичный”, что обеспечивает быстрое и удобное таможенное оформление импортируемых запасных частей.

Все запасные части, завозимые Дистрибьюторскими компаниями из-за границы, а также производимые на внутреннем рынке, хранятся и распределяются на центральном складе.

Логистика запасных частей осуществляется по всей территории Украины. В каждом областном центре (за исключением Николаева), находятся крупные Дилерские склады хранения запасных частей торгово-сервисной сети УкрАВТО. Кроме того, во всех областях есть официальные Дилерские предприятия, входящие в дилерскую сеть УкрАВТО. На каждом таком предприятии есть свой, относительно небольшой склад запчастей.

Где найти запчасть

Самые оперативные и быстро обновляемые склады – у дилеров. На них всегда есть ассортимент запасных частей, который на 100% покрывает запросы сервиса по проведению всех видов технического обслуживания. Также на них, как правило, есть наиболее востребованные запчасти необходимые для ремонтов средней сложности.

Хорошо себя зарекомендовала существующая система предварительной записи клиентов на проведение технического обслуживания. Она позволяет заблаговременно позаботиться о наличии необходимых запасных частей и при необходимости заблаговременно их доставить с регионального либо центрального склада.

Сроки поставки запасных частей с центрального склада составляют от 1-го до 2-х дней для экспресс-поставок в регионы и “день в день” для срочных заказов по Киеву.

Некоторые запчасти, которые бывают востребованы крайне редко, не хранят даже на центральном складе. Это детали под эксклюзивные автомобили, изделия интерьера, а также узлы и агрегаты части, которые редко выходят из строя. Если все-таки подобная деталь оказалась нужна, отдел запчастей дилерского центра УкрАВТО заказывает их с заграничного склада завода-производителя. Максимальные сроки поставки запасных частей, при условии наличия на складах производителя, составляют до 3-х месяцев (при условии доставки из Китая или Южной Кореи морским транспортом). При этом всегда есть возможность ускорить поставку до нескольких недель, воспользовавшись авиацией.

Не забудьте о гарантии

Во всей сети автоцентров Корпорации УкрАВТО действует гарантия как на проданные запасные части, так и на услуги по их установке. Конечно, можно привести запчасти, купленные самостоятельно в каком-нибудь другом месте, но, скорее всего, их цена будет выше, а гарантийные условия будут распространяться только на выполненные работы по их инсталляции.

Кроме того, использование оригинальных запчастей купленных у официального дилера, является обязательным условием для автомобилей, которые находятся на заводской гарантии. Устанавливая запчасти сторонних производителей, можно лишиться гарантии на автомобиль.