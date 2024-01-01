Где расположено больше всего нелегальных АЗС: карта

По состоянию на май 2025 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине составляет 428 объектов, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на Нефтегазовую Ассоциацию Украины.

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Почти 60% всех нелегальных АЗС работают в пяти регионах - Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях:

Львовская область - 87 АЗС (20 %)

Одесская область - 47 АЗС (11 %)

Киевская область и г. Киев - 44 АЗС (10 %)

Ивано-Франковская область - 34 АЗС (8 %)

Днепропетровская область - 29 АЗС (7 %)

Напомним, что регламентировано украинским законом обязательное добавление спирта в бензин привело активизации и усилению теневого рынка горючего. Об этом предупреждали эксперты рынка. На нелегальных заправках могут продавать бензин, который не соответствует новым украинским стандартам, в том числе относительно содержания биоэтанола.

Карта АЗС с признаками нелегальной деятельности доступна по ссылке.