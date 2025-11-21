Где регистрировали больше всего электромобилей в октябре

В октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тысячи автомобилей на электротяге (BEV), сообщает Укравтопром. Региональная структура регистраций демонстрирует существенные различия между долей новых и подержанных авто, а также между потребительскими предпочтениями на разных рынках.

Пятерка регионов-лидеров по количеству регистраций электромобилей в октябре выглядит так:

Львовская область – 1635 регистраций, из которых 92 процента пришлись на подержанные авто.

Город Киев – 1252 регистрации, доля бывших в употреблении составила 52 процента.

Киевская область – 850 регистраций, из них 65 процентов бывшие в употреблении.

Днепропетровская область – 847 регистраций, доля бывших в употреблении авто 71 процент.

Одесская область – 573 регистрации, подержанные авто составили 70 процентов.

На рынке новых электромобилей предпочтения оказались более однозначными. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях бестселлером октября стал электрокроссовер Volkswagen ID.UnYX.

Зато на Львовщине и в Одесской области чаще всего выбирали модель BYD Song Plus, что сохраняет высокий спрос в сегменте доступных електрокроссоверов.

В категории подержанных электромобилей, ввезенных из-за рубежа, лидерство распределилось так:

Tesla Model Y стала наиболее популярной в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Tesla Model 3 возглавила рейтинг во Львовской и Одесской областях.

Рост электромобильного сегмента продолжает формировать новую структуру региональных рынков: западные области демонстрируют высокую активность в сегменте подержанных авто, тогда как центральные и столичный рынок постепенно увеличивают долю новых электромобилей, что свидетельствует о повышении доверия к официально представленным моделям.