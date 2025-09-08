Где спрятали контрабанду в Peugeot Boxer: рентген автомобиля

Изъятие iPad, Samsung и мобильных телефонов Google, Redmi, Galaxy в количестве 320 единиц произошло в пункте “Краковец-Корчева”. Заодно задержан инструмент доставки контрабанды – автомобиль Peugeot Boxer.

Как сообщает пресс-служба Львовской таможни, владельцем товара и транспортного средства оказался 42-летний житель Львовщины. Он возвращался в Украину без груза полосой "красный коридор" и указал в декларации, что перемещает только личные вещи.

Такой вариант прохождения таможенного контроля вызвал подозрение. Автомобиль направили на сканирование. Вот там выяснилось, что подозрение оправдано.

Фото: Львовская таможня

По данным сканирующей системы, автомобиль имел два специально оборудованных тайника. Один из них был обработан звукоизоляцией. Его обнаружили за задней стенкой кабины.

Еще одна скрытая ниша была под обтекаемым крылом над кабиной. Телефоны в тайник помещали через небольшое отверстие, которое затем плотно "зашили".

С помощью "болгарки" тайник открыли. Всего из тайников вынули 279 мобилок и 41 планшет.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ. Дальнейшую судьбу изъятого автомобиля будет решать суд.

Фото: Львовская таможня

Если Peugeot Boxer изъят временно и его по решению суда могут вернуть владельцу, то обнаруженный контрабандный товар по решению суда точно будет конфискован.