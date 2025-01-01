Где в Европе водители с удостоверением категории В получили одновременно преимущества и ограничения

Скажем, в Великобритании с 10 июня с.г. владельцам стандартных водительских прав категории B разрешено управлять транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов весом до 4,25 тонны. Аналогичный допуск к управлению электрическими фургонами с 1 июля тоже этого года получат владельцы водительских удостоверений категории В в Нидерландах.

Европейские законодатели пришли к выводу, что устаревшие правила существенно препятствуют переходу к более чистому и экологичному автопарку, в первую очередь фургонов сегмента LCV. С их переходом на электрическую тягу от аккумуляторных батарей выросла масса машин и такие транспортные средства формально уже не подпадали под разрешенный норматив в 3500 кг, что ставило в неловкое положение миллионы владельцев водительских удостоверений с пометкой В.

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Расширение допуска до 4250 килограммов предоставляет водителям еще ряд других преимуществ. Скажем, в упомянутой выше Великобритании водитель категории В отныне может своим фургоном буксировать прицеп, если суммарно разрешенная масса (MAM) автопоезда (фургон + прицеп) не превышает 7000 кг.

Для примера можно привести условную формулу: если максимальный вес транспортного средства составляет 4250 кг, то максимальный вес прицепа не должен превышать 2750 кг. В сумме это будет 7000 кг.

Водители, сдавшие экзамен до 1 января 1997 года, могут буксировать автосостав общей массой до 8,25 тонны.

В Нидерландах, где норма допуска к управлению фургонами весом до 4250 килограммов для водителей с удостоверением категории B начнет действовать с 1 июля, также ожидаются положительные изменения, но преимущества там несколько ограничены.

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Как указано в комментариях упомянутого выше ресурса transportenmilieu.nl, решение принято для того, "чтобы не ставить электрические фургоны в невыгодное положение. Однако на практике преимущества ограничены". А все потому, что сейчас в Нидерландах транспортное средство с весом более 3,5 тонны попадает в другую категорию. Там не действуют требования вроде ограничителя скорости и тахограф, а водитель должен иметь водительское удостоверение категории C или C1.

Чтобы эти требования не помешали, с 1 июля и внедряется новый норматив для водителей с удостоверением категории B, которые смогут управлять фургоном весом 4250 килограммов. Однако здесь есть несколько нюансов, что могут быть невыгодными на практике.

Во-первых, это применяется не только к электромобилям, но и к другим формам альтернативного двигателя, таких как водород или газ (например, LNG, LNG или CNG). Во-вторых, водитель должен иметь не менее двух лет опыт вождения.

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Водителям рекомендуется пройти дополнительную подготовку по вождению более тяжелых транспортных средств. Правда, здесь отсутствует слово "обязательно", так что это только рекомендация. А вот дальше уже утверждается норма в приказном порядке: транспортное средство весом 4250 килограммов освобождается от тахографа, при условии, если оно остается в радиусе 100 километров вокруг местонахождения компании. Маршрут с расстоянием в 101 километр уже требует установки тахографа, а это уже учет работы и отдыха с целым перечнем ограничений.

Кроме того, водителю фургона весом 4250 кг с категорией В запрещено буксировать прицеп и не разрешается выезжать за границу, поскольку эта норма не унифицирована межгосударственными соглашениями и там могут действовать другие правила.

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Несмотря на ограничения, новая норма расширения юридической силы водительского удостоверения категории В с ограниченного веса транспортного средства 3500 кг до нормативных 4250 кг дает положительный результат.