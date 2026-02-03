Где в Украине дороже всего заряжать электромобиль: рейтинг регионов после ценового скачка

Согласно аналитике платформы платформы EVBOOST, январь стал одним из самых турбулентных месяцев для владельцев электромобилей в Украине. Ключевым триггером стало постановление НКРЕКП от 16 января 2026 года №70, которое изменило правила формирования цен на рынке электроэнергии.

Для операторов публичных зарядных станций это означало резкий рост себестоимости. Крупные потребители без почасового учета с начала года фактически платят за электроэнергию по ценам "рынка на сутки вперед", что автоматически подтягивает вверх тарифы для конечного пользователя. На практике это привело к тому, что на отдельных DC-локациях цена зарядки перевалила за 30 грн/кВт-ч.

Сколько в среднем стоит быстрая зарядка

По итогам января медианная стоимость зарядки на скоростных станциях (от 40 кВт) выросла сразу на 51% - это наиболее стремительное подорожание с 2023 года. Средняя цена по стране в конце месяца составляла 25,21 грн за кВт-ч.

Это означает, что полная зарядка популярного электромобиля с батареей 60 кВт-ч на публичной DC-станции уже легко превышает 1 500 гривен. Для многих водителей это стало холодным душем - особенно на фоне зимнего снижения запаса хода.

Регионы с самой дорогой зарядкой

Аналитика EVBOOST, построена на агрегированных данных скоростных локаций мощностью от 40 кВт, показывает четкую региональную разницу. Самые высокие медианные тарифы зафиксированы в:

Запорожской области

Винницкой области

Черниговской области

Именно в этих регионах владельцы электромобилей чаще всего сталкиваются с ценами, близкими или выше 30 грн/кВт-ч. Данные усредненные и не привязаны к конкретной станции, но общую картину они демонстрируют очень показательно.

Почему именно там

Причины высоких тарифов разные. Где-то это меньшая конкуренция между операторами, где-то - более высокие затраты на подключение и резервирование мощностей. В прифронтовых и приграничных регионах дополнительным фактором становится нестабильность энергосистемы и затраты на автономную работу станций.

В итоге электромобиль в разных областях Украины начинает стоить по-разному не только при покупке, но и в ежедневной эксплуатации.

Инфраструктура растет, но дешевле не становится

Парадоксально, но на фоне ракетных атак, сложной зимы и перегрузок энергосистемы зарядная инфраструктура продолжает развиваться. Только за январь в Украине появилось 43 новые скоростные зарядные станции, а общее количество DC-локаций мощностью от 40 кВт достигло 1 458 единиц.

Впрочем, расширение сети пока не означает снижение цен. Наоборот, при новых правилах рынка электроэнергии операторы вынуждены закладывать риски в тариф, перекладывая их на конечного потребителя.

Что это означает для водителей

Январь 2026 года фактически поставил точку в мифе о "дешевом электричестве для всех". Публичная зарядка перестает быть универсальной альтернативой ДВС. Реальную экономику сегодня имеют только те, кто заряжается дома или на работе по фиксированному тарифу.

Для остальных владельцев электромобилей вопрос "где заряжаться" становится не менее важным, чем "чем заряжаться". И регион проживания теперь напрямую влияет на стоимость каждого километра пробега.